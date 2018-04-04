Home Intrattenimento Grande Fratello Nip 2018, nel cast anche Francesca De Andrè?

di Redazione 04/04/2018

Il 17 aprile apriranno le porte del Grande Fratello Nip 2018... In realtà però di Nip c'è molto poco, dato che nella casa più spiata d'Italia potrebbero arrivare dei volti noti al programma e non solo. Secondo alcuni rumors, lanciati dal settimanale Nuovo, nel cast potremmo trovare anche Francesca De Andrè. Le gemelle Vella tornano al Grande Fratello? Nel momento in cui è stato annunciato il ritorno della versione tradizionale del Grande Fratello, sono stati diversi i fan che hanno chiesto il ritorno delle gemelle Vella all'interno della casa più spiata d'Italia. Jessica e Lidia avrebbero anche ringraziato i fan in maniera commossa, attraverso i loro profili social, ma quanto pare al momento non sarebbe arrivata nessuna conferma circa un loro ipotetico ritorno nel cast del Grande Fratello Nip 2018, anzi... Jessica Vella e Kevin Ishebabi, conosciuti e innamorati in occasione dell'edizione 14 del reality, avrebbero inviato un messaggio a Maria De Filippi affermando di sentirti pronti per un percorso a Temtation Island 2018. Grande Fratello Nip 2018 Francesca De Andrè nel cast? Come già annunciato all'inizio del nostro articolo, il settimanale Nuovo ha lanciato diversi rumors riguardanti i personaggi che potrebbero partecipare al reality. Secondo il magazine al Grande Fratello Nip 2018 potrebbe arrivare Francesca De Andrè nel cast, ma non da sola... La nipote di Fabrizio De Andrè potrebbe essere accompagnata dal gemello Filippo. La nuova edizione del Grande Fratello Nip però potrebbe essere segnata anche dall'ingresso di altri personaggi come Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, e Massimiliano Caroletti marito di Eva Henger. Ex concorrenti del Grande Fratello pronti a tornare nella casa? La grande notizia lanciata dal settimane Nuovo però riguarda gli ex concorrenti del Grande Fratello che sarebbero pronti a tornare nella casa più spiata d'Italia... Nel toto nomi per il cast potremmo vedere ritornare la prima vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani, insieme ad ex concorrenti come Guendalina Tavassi, Andrea Cerioli e Mascia Ferri. Dunque, non ci resta che aspettare il 17 aprile!

