Home Economia & Lavoro Canone Rai: chi è esente con la legge 104

Canone Rai: chi è esente con la legge 104

di Redazione 04/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Canone Rai è un "problema" per tutti coloro che cercano mille vie traverse per evitare di pagarlo. Ma che nesso ha con la legge 104? Per chi ne gode, esiste il diritto all’esenzione del Canone? Canone Rai: cos'è e come si paga Fino a 10 anni fa o giù di lì il canone Rai era escluso sia per invalidi che per disabili, cosa che oggi non vale più. Quello che in gergo viene chiamato Canone (in virtù di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico) in vero è un tributo dovuto per la semplice detenzione di un apparecchio idoneo od adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Ciò significa che esso è dovuto da chi detiene l’apparecchio televisivo in ambito familiare. Canone Rai: chi ne è davvero esente? Il servizio abbonamenti RAI nonché l’Agenzia dell’Entrate, hanno stabilito che non esigono esenzioni al pagamento del canone RAI per le persone con disabilità, sottolineando che: “la legge non prevede, a favore delle persone disabili, ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, infatti dal 01/01/74 tale esenzione e’ stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601”. Sono invece esonerati dal canone RAI i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo che non va oltre gli 8.000 euro, il limite di reddito è passato da 6.713,98 a 8.000 (ovviamente il riferì è ai redditi dichiarati l’anno precedente). Ovviamente, la soglia inerisce alla somma dei redditi del contribuente con più di 75 anni e del coniuge convivente. Inoltre, non possono esserci altri soggetti conviventi titolari di reddito (che non sia il coniuge stesso). Si ricorda che l’esenzione del canone Rai over 75 enni, può essere richiesta solo per la TV nell’abitazione di residenza. Qualora coloro che abbiano tali requisiti, hanno pagato il canone dall'anno 2008, al 2015 possono chiederne il rimborso compilando il modello disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che dimostra il possesso dei requisiti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp