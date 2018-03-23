Home Intrattenimento Grande Fratello regolamento: il reality senza diretta 24 ore su 24?

di Redazione 23/03/2018

Manca davvero poco all'inizio di reality show dedicato alla casa più spiata d'Italia. L'argomento delle news di oggi è il Grande Fratello regolamento, sreso noto dal Mediaset sembrerebbe che quest'anno il reality non non avrà la classica diretta 24 ore su 24, sarà vero? Barbara D'Urso conduttrice del Grande Fratello? Dopo mesi di testa a testa, ecco che è stata ufficializzata Barbara D'Urso come nuova conduttrice del Grande Fratello tradizionale. In questo frangente abbiamo avuto modo di vedere nella lista delle donne favorite per la conduzione del reality diversi nomi, tra questi in primis figurava quello di Belen Rodriguez e Simona Ventura. Adesso però sembra essere cominciata una vera e propria sfida al ruolo di opinionista, tra i VIP favoriti troviamo Vladimir Luxuria, già opinionista per quanto riguarda il l'Isola dei Famosi 2018 nelle nelle passate edizioni, Cristiano Malgioglio è Platinette. Secondo alcuni rumors però potrebbe arrivare anche Mara Maionchi, dato che i suoi impegni con la RAI sono ufficialmente terminati. Grande Fratello, quando inizia? Una delle domande che in queste ultime ore si stanno ponendo i fan del Grande Fratello è: quando inizia? Come già annunciato da settimane la casa più spiata di Italia sta per ripopolarsi, ma non di vip... Anche se qualche vecchia conoscenza del Grande Fratello potrebbe far ritorno all'interno della casa. Sul web, ad esempio, sono stati numerosi gli utenti che hanno richiesto l'ingresso di personaggi come le gemelle Lidia e Jessica Vella, protagoniste indiscusse dell'edizione 14 del Grande Fratello. Comunque sia, dopo mesi di rumors e selezioni, ecco che è stata ufficializzata la data di inizio del reality, che andrà in onda finalmente il 23 aprile. Grande Fratello regolamento, Addio diretta 24 ore su 24? Le cose delle ultime ore Grande Fratello Nip è tornato ad essere protagonista delle news di anticipazioni, gossip e spettacolo, mentre si cerca ancora di capire chi possono essere i nuovi concorrenti, inclusa qualche vecchia conoscenza, ecco un annuncio che non piace fanno del reality... Secondo quanto dichiarato il Grande Fratello regolamento potrebbe essere cambiato decisamente rispetto a quello che noi ricordavamo delle passate edizioni. In queste ultime ore sono state pubblicate alcune notizie che hanno fatto parecchio scalpore, dato che parlano di un assenza di diretta 24 ore su 24... Sarà un escamotage per coprire vari ed eventuali violazioni al regolamento del Grande Fratello vip?

