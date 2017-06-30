Home Attualità Grande Fratello Vip, Claudio Sona sparisce dal cast

Grande Fratello Vip, Claudio Sona sparisce dal cast

di Redazione 30/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Claudio Sona dopo essere stato il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne entrerà anche nella Casa del Grande Fratello Vip? Fino a qualche giorno fa non sembravano esserci molti dubbi sulla partecipazione del ragazzo veronese al reality che partirà a metà settembre su Canale 5 e invece le ultime anticipazioni tv dicono tutto il contrario. Come svela infatti il giornalista di gossip e televisione Alberto Dandolo sul settimanale 'Oggi' il nome di Claudio Sona dopo essere stato corteggiato per mesi dalla produzione di Grande Fratello Vip sicura di assicurarsi un personaggio molto amato dal pubblico, adesso invece è stato depennato dalla lista anche se i motivi per il momento rimangono misteriosi. Ma certamente la presunta poca onestà dell'ex tronista di Uomini e Donne, accusato di aver mentito sulla sua situazione sentimentale quando si è presentato ai casting ma anche successivamente quando si è seduto sul trono deve avere pesato sulle decisioni della produzione. Lui non ha mai ammesso l'imbroglio, ma ora buona parte del pubblico sembra averlo scaricato e così con molta probabilità è anche sparito dal cast del GF Vip. In ogni caso non dovrebbero mancare altri amati protagonisti di Uomini e Donne, come l’ex corteggiatrice Tara Gabrieletto che dallo scorso settembre è anche moglie dell'ex tronista Cristian Gallella, l'altro ex tronista Marco Cartasegna e l’ex opinionista Karina Cascella mentre rimane il mistero sulla possibile partecipazione di Giulia De Lellis.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp