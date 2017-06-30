Home Intrattenimento Ruben Invernizzi Francesca Baroni Instagram: il messaggio prima di Temptation Island 4

di Redazione 30/06/2017

Ruben Invernizzi e Francesca Baroni sono la coppia consacrata dal web, in negativo, di Temptation Island 4. I due fidanzati hanno deciso di partecipare al reality show delle coppie condotto da Filippo Bisciglia su Canale5 per capire se il loro è amore vero, ma a Francesca, a quanto pare, sono bastate poche ore per capire che non è convinta dei suoi sentimenti, visto che ha dichiarato che non vedeva l’ora di staccarsi dal suo uomo che, tra le altre cose, non sembra neanche che nutri un minimo di stima per lui. E Ruben, ovviamente, è caduto dalle nuvole: pur sapendo che la fidanzata non fosse convinta al 100% del loro rapporto, sentirsi denigrare in continuazione su tutto, persino sul modo di farle le sorprese, non è stato facile, tanto che sul web, oltre all’hashtag #PrayForRuben, si attende trepidanti il prossimo falò e il colpo di scena, ovvero il tiro mancino del ragazzo con una tentatrice. Ma chi monitora i profili Instagram dei protagonisti, in realtà, hanno notato che Francesca ha postato un messaggio per Ruben prima di partire per Temptation Island 2017. Nel villaggio di Temptation Island 2017, Ruben e Francesca sembrano pronti a dirsi addio, ma la crisi non c’era prima di prendere l’aereo per la Sardegna sul profilo Instagram di Francesca è presente uno scatto in cui i due fidanzati sono ritratti insieme e molto felici, con una tenera dedica per Ruben. Francesca e Ruben si amano ancora? Se qualcuno va a spulciare sul profilo Instagram della Baroni, troverà il seguente post: “La pazienza, casa nostra, il contatto, il tuo conforto… ha a che fare con me… è qualcosa che ha a che fare con me.” Parole che esprimono un sentimento totalmente differente da quelle espresse durante la prima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì. Che significa questo? Francesca Baroni è realmente insicura di quello che prova, o è tutto per Business?

