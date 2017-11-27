Home Intrattenimento Grande Fratello Vip finale, Ignazio Moser lascia la casa per Cecilia?

Grande Fratello Vip finale, Ignazio Moser lascia la casa per Cecilia?

di Redazione 27/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Stasera finalmente scopriremo chi dei concorrenti del Grande Fratello Vip avrà accesso alla finale del 4 dicembre. In queste ore però ecco che arrivano dei rumors dal mondo di Mediaset che riguardano Cristiano Malgioglio e Moser. Sembrerebbe infatti che Ignazio Moser abbia deciso di lasciare la casa per seguire Cecilia. Tutta colpa di Francesco Monte? Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: qui tutto mi ricorda lei Questa settimana per Ignazio Moser non è stata sicuramente facile. Il ragazzo sembra esser invaso da dubbi. Cosa starà facendo Cecilia Rodriguez in questi giorni? Avrà già incontrato Francesco Monte? Ma soprattutto si saranno detti definitivamente addio, oppure saranno tornati insieme? Le risposte a tutte queste domande non tarderanno ad per Ignazio Moser. Il ragazzo in questi giorno alla coinquilina Ivana ha dichiarato: "Tutti avete una persona che fuori vi aspetta. Qui per me è diverso, penso costantemente a lei. Qui tutto mi ricorda lei (si riferisce a Cecilia Rodriguez ndr.)". Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dall'argentina sembra che la coppia "Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez" sembra esser destinata a vivere passione, ma soprattutto amore. Il malessere di questi giorni potrebbe spingere addirittura Ignazio Moser a lasciare a casa per Chechu. Sarà vero? Francesco Monte rifiuta il confronto con la Rodriguez Ieri pomeriggio a Domenica Live abbiamo anche avuto modo di ascoltare la versione dei fatti di Teresanna Pugliese che ha puntato il dito contro Francesco Monte. L'ex tronista e corteggiatrice ha dichiarato che in occasione della loro relazione Monte non era stato così pacato e riservato come sta facendo adesso con Cecilia Rodriguez, aggiungendo in oltre di capire il suo dolore dato che anche lei ebbe modo di venire a conoscenza di un tradimento, da lui commesso, in diretta televisiva. Ma la domanda che si pongono i fan adesso è: perché Francesco Monte rifiuta il confronto con Cecilia Rodriguez? La verità, secondo quanto dichiarato dalla modella, non parla di un rifiuto ma bensì è stata la Rodriguez a non voler parlare con l'ex fidanzato. La dichiarazione è stata: "Per il momento non me la sento". Che Cecilia abbia paura di cadere in tentazione?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp