Oroscopo Branko del mese dicembre 2017: previsioni amore e fortuna

Siamo quasi arrivati alla fine dell'anno e ferve l'entusiasmo per le feste natalizie, ancor prima di pensare ai regali da fare siete in pensiero per le previsioni dell'oroscopo. Ormai vi conosciamo troppo bene e vi confessiamo che anche noi non vedevamo l'ora di scoprire l'oroscopo del mese di Branko. Dicembre 2017 sarà positivo o negativo? Scopriamolo insieme leggendo le previsioni dell'astrologo istriano per amore e fortuna.

Branko di dicembre, anticipazioni oroscopo 2018

Ariete: L'anno che sta per finire è stato piacevole e secondo l'oroscopo di Branko è arrivato il momento di fare un bilancio perché si apriranno nuove porte. Giove infatti non è più un ostacolo e dovete consolidare quello che avete ottenuto. Le stelle vi sostengono e potrete anche osare. Avrete la possibilità di tentare un investimento entro la fine del prossimo mese.

Toro: Buone opportunità e colpi di scena hanno caratterizzato il vostro anno astrologico. Il mese di dicembre 2017 porterà ottime notizie nonostante Giove in opposizione, perché c'è Saturno che vi aiuta. Dovete avere molta pazienza, come suggerisce Branko, la prima parte del mese infatti vi riserva qualche grattacapo. Non fate colpi di testa nella vita professionale e in amore.

Gemelli: Il Sole in Sagittario è nervoso e correte il rischio di lasciarvi prendere troppo dall'ansia e dal malumore. Sino al giorno di Natale ci sarà Venere che non vi farà essere obiettivi, un cielo dispettoso che complica i rapporti con gli altri e mette in pericolo le collaborazioni. Dal 21 inizia una nuova stagione con Giove e Marte che preparano la fortuna per la carriera.

Cancro: Secondo l'oroscopo del mese di Branko, con Marte “pungente” non è possibile dedicarsi anima e copro all'amore quindi dovete tenere in conto i malintesi con il coniuge o il partner. Reagirete malissimo con attacchi di gelosia e anche in famiglia le cose vanno male. Dal 9 dicembre però torna il sereno e finirete l'anno in allegria e con nuovi piani per ottenere il sospirato successo.

Leone: Cambia il clima a fine anno con il Sole in Sagittario che incontra Mercurio e vi offre tutto l'aiuto di cui avete bisogno. L'oroscopo di dicembre 2017 è caratterizzato da una nota di ottimismo e tanti influssi positivi. Cercate comunque di evitare litigi e discussioni per quanto riguarda la spartizione di beni.

Vergine: Si chiude un anno importante per voi e il 2017 ha ancora delle sorprese prima di congedarsi definitivamente. Questo infatti è il periodo dei resoconti e dei progetti, il bilancio sarà positivo perché le stelle hanno giocato a vostro favore mentre Branko consiglia di aspettare per i propositi. Venere entra nel segno e vi regala amore.

Oroscopo mensile, previsioni di Branko per dicembre 2017

Bilancia: Non siete mai soddisfatti anche se l'anno che si chiude è stato piuttosto soddisfacente, purtroppo (o per fortuna) pretendete sempre il massimo da voi stessi e dovete imparare a perdonarvi un po'. Errare è umano ma la vostra autostima ne risente, non vi preoccupate però, supererete le ultime prove grazie a Saturno che vi tirerà su il morale.

Scorpione: Le stelle sono favorevoli, così come le fasi lunari. Mercurio in Sagittario è vicino al sole e siete incredibilmente ottimisti. Aumenta l'interesse per gli affari ma quello che è entrato nelle vostre casse nel 2017 deve essere amministrato con criterio. Marte entra nel cielo il 10 del mese e nessuno potrà più fermarvi.

Sagittario: Tanta allegria e voglia di trascorrere più tempo con amici e parenti, nessun ostacolo planetario per voi tranne due fasi lunari del 3 e del 10. L'oroscopo di dicembre 2017 ha il sapore festaiolo e Venere vi farà un bel regalo. Ottima la forma fisica che non risentirà dei pranzi luculliani da Natale a Capodanno.

Capricorno: Grandi novità nel cielo secondo l'oroscopo di Branko di fine anno, Saturno che è il vostro protettore transita nel segno prima del solstizio e dell'inizio della stagione del Capricorno. Migliora la salute e anche il sex appeal, giusto in tempo per l'arrivo di Venere il 25, che vi regalerà un amore inaspettato. La rete di amicizie si dimostrerà utile per superare qualche difficoltà che potrebbero arrivare a causa di Giove.

Acquario: Stelle in Sagittario come sorelle, prive di pregiudizi, allegre e compagnone. Mercurio favorisce il lavoro di gruppo e pone l'attenzione sulle collaborazioni. Fate attenzione alla concorrenza spietata che si farà sentire il 9 del mese. Cercate di dedicare il giusto tempo a voi stessi, come una bella passeggiata. Capodanno 2018 si tingerà di rosso, come la passione e l'amore.

Pesci: Chiudete l'anno da protagonisti grazie ad un movimento a sorpresa. Il 2017 vi ha riservato momenti difficili e tante sono le prove che avete affrontato. L'oroscopo di Branko però è positivo e vi invita a prendervi un momento di pausa. Sotto l'albero troverete anche la sorpresa di Venere che promette incontri fortunati. L'oroscopo 2018 per i Pesci sarà altrettanto fortunato.