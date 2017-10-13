Home Intrattenimento Grande Fratello Vip in fiamme, Soleil Sorge punta Andrea Damante?

di Redazione 13/10/2017

Il Grande Fratello Vip ormai è in fiamme, Soleil Sorge continua a mettere scompiglio pur non essendo all'interno della casa. Sembrerebbe che l'ex corteggiatrice abbia puntato Andrea Damente... Ecco che si scatena l'ira di Giulia De Lellis. Grande Fratello Vip, Soleli Sorge e Luca Onestini recitano? Quanto successi tra Soleil Sorge e Luca Onestini sembra tutto frutto di un copione ben studiato. Che i due giovani dunque stiano recitando? Il dubbio diventa sempre più forte ogni giorno che passa... Soleil Sorge ha parlato dei suoi problemi di coppia in televisione, senza pensare minimamente all'effetto che avrebbe potuto avere su Luca Onestini dentro la casa del Grande Fratello Vip. La crisi però, nonostante tutto, sembra avere delle basi di verità soprattutto se pensiamo al percorso travagliato che i due anno avuto a Uomini e Donne, insieme alle varie news che da questa estate parlando di rottura. Grande Fratello Vip, Soleil Sorge punta Andrea Damante? La frase di Cecilia Rodriguez "Sapevo di Giulia e Luca" ha scatenati l'inferno dentro la casa del Grande Fratello Vip! I fratelli Rodriguez infatti sembrano conoscere molto più cose di quanto potessimo immaginare, soprattutto Cecilia che si sta facendo alcun tipo di problema a parlare e mettere in guardia le coinquiline. Secondo l'informatore di Cecilia non solo tutto tra Luca Onestini e Soleil Sorge sarebbe tutto organizzato, ma la ragazza avrebbe intenzione di provarci anche con Andrea Damante dato che Giulia De Lellis al momento è fuori dai giochi. Grande Fratello Vip, L'ira funesta di Giulia De Lellis contro Luca Onestini Nel momento in cui Giulia De Lellis ha appreso la notizia da Cecilia Rodriguez ha ben pensato di scatenare la sua ira funesta contro Luca Onestini. Alla base della notizia data dalla Rodriguez sembrerebbe che Onestini avrebbe vietato a Soleil Sorge di sedersi accanto ad Andrea Damante perché la loro agenzia le avrebbe detto di puntare il ragazzo, grazie anche agli apprezzamenti fatti da questa. Il fine sarebbe stato dunque quello di animare un gossip da grande scoop? In ogni caso nel momento in cui Giulia De Lellis è venuta a conosce dell'indiscrezione ha scatenato la sua ira contro il coinquilino, il quale ovviamente ha dichiarato di non saperne nulla... Sarà vero?

