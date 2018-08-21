Home Attualità Greatest Hits degli Eagles diventa l'album più venduto negli Stati Uniti

Greatest Hits degli Eagles diventa l'album più venduto negli Stati Uniti

di Redazione 21/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il record sembrava essere imbattibile, la classifica insormontabile. Micheal Jackson domina da anni le classifiche delle vendite, sia negli Stati Uniti che in scala mondiale. Eppure, oggi è arrivata la notizia da parte di Associated Press, che ha riportato la classifica - rinnovata - degli album più venduti negli Stati Uniti, elaborata da Riaa (Recording Industry Association of America). Con 38 dischi di platino e - siccome negli Stati Uniti il platino si conferisce con la vendita di un milione di copie - di conseguenza, 38 milioni di copie vendute, il Greatest Hits degli Eagles supera Thriller di Micheal Jackson, fermo a 33 milioni. La classifica degli album più venduti negli Stati Uniti Le modalità di vendita sono cambiate, con il progresso tecnologico non vale più soltanto la vendita di una copia fisica e la Riaa ha sfruttato proprio questo concetto nel formulare la classifica degli album più venduti negli Stati Uniti. Tra i colossi insormontabili non mancano Led Zeppelin IV dell'omonima band, nè tantomeno Micheal Jackson. Thriller, l'album più venduto di sempre nella storia della musica (con 100 milioni di copie vendute), è stato tuttavia superato da un'altra immortale e intramontabile band: gli Eagles. Il Greatest Hits degli Eagles, che raggruppa i più grandi successi della band che vanno dal 1971 al 1975, ha conquistato il singolare primato. Tra le vendite sono stati considerati anche i download (ogni 10 equivale a una copia venduta) e gli streaming (ogni 1500 una copia venduta). In totale sono 38 dischi di platino, contro i "soli" 33 di Michael Jackson. All'eterno cantante e artista resta il grande primato mondiale. Grande soddisfazione per gli Eagles Gli statunitensi non potevano che essere fortemente soddisfatti per il grande successo raggiunto. A parlare è stato Don Hanley, cantante e batterista della band, che ha parlato di una grande scalata (fin dai primi anni di carriera) che è stata resa possibile soltanto dal grande contributo, in termine di acquisti ma non solo, di chi li ha supportati nel tempo. La ciliegina sulla torta è offerto dal gradino più basso del podio: Hotel California, altro album capolavoro, si piazza al terzo posto con 26 milioni di copie vendute.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp