Greatest Hits degli Eagles diventa l'album più venduto negli Stati Uniti

di Redazione
21/08/2018
Il record sembrava essere imbattibile, la classifica insormontabile. Micheal Jackson domina da anni le classifiche delle vendite, sia negli Stati Uniti che in scala mondiale. Eppure, oggi è arrivata la notizia da parte di Associated Press, che ha riportato la classifica - rinnovata - degli album più venduti negli Stati Uniti, elaborata da Riaa (Recording Industry Association of America). Con 38 dischi di platino e - siccome negli Stati Uniti il platino si conferisce con la vendita di un milione di copie - di conseguenza, 38 milioni di copie vendute, il Greatest Hits degli Eagles supera Thriller di Micheal Jackson, fermo a 33 milioni.
La classifica degli album più venduti negli Stati UnitiLe modalità di vendita sono cambiate, con il progresso tecnologico non vale più soltanto la vendita di una copia fisica e la Riaa ha sfruttato proprio questo concetto nel formulare la classifica degli album più venduti negli Stati Uniti. Tra i colossi insormontabili non mancano Led Zeppelin IV dell'omonima band, nè tantomeno Micheal Jackson. Thriller, l'album più venduto di sempre nella storia della musica (con 100 milioni di copie vendute), è stato tuttavia superato da un'altra immortale e intramontabile band: gli Eagles. Il Greatest Hits degli Eagles, che raggruppa i più grandi successi della band che vanno dal 1971 al 1975, ha conquistato il singolare primato. Tra le vendite sono stati considerati anche i download (ogni 10 equivale a una copia venduta) e gli streaming (ogni 1500 una copia venduta). In totale sono 38 dischi di platino, contro i "soli" 33 di Michael Jackson. All'eterno cantante e artista resta il grande primato mondiale.
Grande soddisfazione per gli EaglesGli statunitensi non potevano che essere fortemente soddisfatti per il grande successo raggiunto. A parlare è stato Don Hanley, cantante e batterista della band, che ha parlato di una grande scalata (fin dai primi anni di carriera) che è stata resa possibile soltanto dal grande contributo, in termine di acquisti ma non solo, di chi li ha supportati nel tempo. La ciliegina sulla torta è offerto dal gradino più basso del podio: Hotel California, altro album capolavoro, si piazza al terzo posto con 26 milioni di copie vendute.
