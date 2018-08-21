Home Scienza e Tecnologia Account WhatsApp, come spiare le chat dell'applicazione?

di Redazione 21/08/2018

Vi piacerebbe sapere come spiare le chat su WhatsApp? Non parlare degli account WhatsApp sembra essere una cosa davvero impossibile, dato che nel mirino delle news spesso troviamo i nuovi aggiornamenti o qualcosa che riguarda la chat da vicino. Oggi vi sveleremo un metodo assolutamente legale che vi permetterà di spiare le chat dei vostri amici e non solo... WhatsApp aggiornamenti Nel corso del 2018 sono stati diversi i WhatsApp aggiornamenti che sono arrivate nelle nostre app. Nella top 3 degli aggiornamenti più graditi dagli utenti troviamo gli effetti per modificare le foto nelle WhatsApp stories, la possibilità di cancellare i messaggi inviati entro 7 minuti e l'invio di un vocale senza dover tener premuto il tasto di registrazione. Le richieste da parte degli utenti che hanno un account WhatsApp però non sono finite qui. La richiesta delle richieste a quanto pare è sempre la stessa: come spiare le chat altri su WhatsApp? Spiare le chat su WhatsApp è legale? Negli ultimi anni, come abbiamo appena accennato poc'anzi, la richiesta delle richieste sembra essere sempre la stessa: spiare le chat su WhatsApp è legale? La privacy in questi ultimi mesi è stato uno degli argomenti che, in tutto il mondo, ha creato non pochi dibattiti. Fin quanto il mondo di internet può permetterci di controllare tutto compreso ciò che ci circonda? Sulla base di tale motivazione il quartier generale di WhatsApp ha fatto si che ogni chatroom nascesse con un codice criptato che ne protegge la sua segretezza. Attenzione però, a quanto pare esiste un modo consentito dalle legge capace di permettere agli utenti che sono in possesso di un account WhatsApp. Wossip Tracker cos'è? Secondo quanto pubblicato dal magazine Tecnoandroid.it esiste davvero un modo per spiare le chat su WhatsApp in maniera legale. Per fare quanto detto è sufficiente scaricare Wossip Tracker, non direttamente dal Play Store ma da un portale online attraverso il pc. Una volta installata nel modo corretto dovrebbe essere sufficiente aprire l'app e selezionare l'account WhatsApp che si desidera controllare e vedere cosa succede. Inoltre, sempre secondo quanto pubblicato da Tecnoandroid.it, Wossip Tracker vi avviserà anche quando l'utente decida di cambiare la sua immagine profilo, o decisa di aggiornare il suo status.

