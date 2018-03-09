Grey's Anatomy 14: Arizona ed April lasciano la serie tv

Addio ad Arizona Robbins e alla dottoressa April Kepner. Alla fine di Grey's Anatomy 14 due dei volti più amati dello show si congederanno. La conferma è arrivata dalla produzione e secondo quando riporta Hollywood Reporter l'uscita di scena è legata a ragioni creative.

Shonda Rhimes colpisce ancora

Grey's Anatomy 14 è l'ultima stagione per Arizona Robbins ed April Kepner. Le due dottoresse interpretate da Jessica Capshaw e Sarah Drew lasceranno la serie alla fine della stagione in corso. Non ci sono problemi con la produzione o mancati aumenti di stipendio, la produzione del medical drama ha deciso di far terminare le storie delle dottoresse per ragioni creative. Nuovi amori, nuove prospettive lavorative o una fine tragica? Questo non lo sappiamo ancora, le uniche anticipazioni riguardano appunto l'uscita di scena. Le attrici sono ancora scioccate, hanno saputo da pochissimo che non faranno più parte della squadra di Grey's Anatomy e si sono sfogate sui social.

Jessica Capshaw Twitter: “Grazie per queste montagne russe”

Arizona Robbins è arrivata a Grey's Anatomy nel 2008 prima come guest star, poi ha avuto un ruolo fisso. Il personaggio interpretato dalla Capshaw è una chirurga pediatrica che si è specializzata in chirurgia prenatale ed è lesbica dichiarata. Tanti i premi ricevuti dalla comunità LGBT. È stata sposata con Callie Torres che ha lasciato la serie da due stagioni e hanno una figlia. Su Twitter ha scritto che negli ultimi 10 anni non solo ha avuto l'onore di rappresentare Arizona ma si è innamorata del personaggio. È molto triste anche se continuerà a vivere nel cuore e nella coscienza di tutti i telespettatori.

Sarah Drew Twitter: “Lo so da meno di 48 ore”

La Drew faceva parte del cast fisso dal 2010 è una fervente cattolica e tutti ricordiamo la sua decisione di restare vergine sino al matrimonio. La notte prima dell'esame di specializzazione ha avuto un rapporto sessuale con Jackson Avery. I due si sono sposati e poi hanno divorziato e hanno una figlia. Purtroppo non ha avuto il tempo per elaborare la notizia perché non era assolutamente pronta e sapeva da meno di due giorni che non sarebbe più stata April. Dalla reazione speriamo che al personaggio non venga destinata una fine tragica, in stile Grey's Anatomy.