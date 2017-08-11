Hip Dips hashtag di tendenza su Instagram: le foto dei fianchi a violino

L’ultima moda sono gli Hip Dips, i fianchi a forma di violino. Felicissime le donne curvy

Internet è il luogo dove nascondo le mode più folli! Ricordate il belly slot, ovvero il solco sull’addome? E ancora la pancia scavata, il seno rifatto. Oggi però le cose sono cambiate, da quando la filosofia ‘curvy è bello’ si è imposta prepotentemente, promuovendo canoni di bellezza diversi da quelli delle passerelle, sono nate nuove mode. L’ultima è Hip Dips, i fianchi a violino.

L’hashtag #hipdips è diventato subito di tendenza su Instagram e come riporta The Sun sono circa 1.300 i post condivisi dalle ragazze con i fianchi morbidi e non scolpiti, la cui forma anatomica ricorda appunto quella del violino. La rotondità accennata tra anca e fianco è naturalissima e la Hip Dips piace, ma c’è da dire che spesso le donne curvy sono considerate delle creature fragili e da proteggere. È facile oltrepassare il limite in questi casi, chi ha i fianchi a violino, o morbidi è una donna normalissima, come tutte le altre, che non si ammazza in palestra e le piace concedersi qualche piccolo peccato di gola.

Liberarsi dagli Hip Dips è possibile?

Nonostante il trend positivo, molte donne si sono rivolte ai personal trainer per eliminare i fianchi a violino. A raccontarlo Kelly Bakewall che segue tantissime clienti preoccupate dal non riuscire a ‘mandare via’ gli Hip Dips. Basterebbe guardare le ultime foto della cantante Rihanna per innamorarsi delle proprie forme, ma non quelle modificate con photoshop. Le piccole rivoluzioni iniziano dal web e le hip dipers sono agguerritissime. E voi cosa ne pensate dei fianchi a violino?