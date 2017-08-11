Google celebra l’Hip Hop e la Break Dance con un Doodle interattivo
di Redazione
11/08/2017
Gli esperti lo definiscono da collezioneGoogle ha battuto un record stamattina, in quanto ha presentato oggi, venerdì 11 agosto 2017, un Doodle da collezione per celebrare l’hip hop e la break, generi che hanno cambiato per sempre la storia della musica a partire proprio dall’ 11 agosto 1973. Durante una festa nel Bronx, DJ Kool Herc ebbe l’idea di utilizzare due piatti da vinile per fare della musica, inventando un ritmo da ballare con la break dance. E per festeggiare non si è badato a spese, visto il Doodle interattivo presente sulla pagina iniziale del motore di ricerca.
Google lancia il primo Doodle tutorial, omaggio all’hip hopUn viaggio nella New York nera degli anni in cui è nato l’hip hop: per questo motivo, Google oggi ha fatto la storia creando e diffondendo il primo Doodle tutorial mai fatto dal celebre motore di ricerca. Cliccando su Play del Doodle, apparirà un personaggio proveniente dagli Anni Settanta, pronto a spiegare passo dopo passo l’evoluzione del genere musicale hip hop e della break dance. Alla fine del racconto, Google ha riservato una bellissima sorpresa: un vero e proprio tavolo da DJ con doppio piatto, fader e diversi album tra cui scegliere per diventare, per un giorno, DJ. Si può scegliere il proprio mood personale. E perché non celebrare l’hip hop sperimentando la break dance sul pavimento di casa, facendo sentire ai propri amici la propria composizione originale?
