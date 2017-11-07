Home Attualità Hong Kong batte Roma, la capitale giapponese è la città più visitata al mondo

Hong Kong batte Roma, la capitale giapponese è la città più visitata al mondo

di Redazione 07/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quando si tratta di turismo noi italiani abbiamo sempre la convinzione di essere primi in questo settore. D'altronde pasta e piazza hanno sempre conquistato il cuore dei viaggiatori. Secondo una nuova classifica però Hong Kong batte Roma, dato che è la capitale giapponese la città più visitata al mondo. Hong Kong vs Roma, qual è la città scelta dai turisti? Hong Kong da sempre è stata la città esempio del modernismo del vecchio continente. La visione che ogni turista ha della capitale giapponese è quella di elettronica, storia, arte e come dicevamo prima tanta ma tanta modernità. In un certo qual modo Hong Kong in pochissimo tempo è riuscita ad emulare e per certi versi battere anche l'America. La città in questione in ambito turistico deve confrontarsi con altre capitali come appunto Roma... Non a caso in pochissimo tempo è nata una vera e propria rivalità tra le due città, ma qual è la più visitata dai turisti? Hong Kong batte Roma, ecco qual è la città più visitata al mondo Non molto tempo fa è stata resa nota la classica Euromonitor che in un certo qual modo ha distrutto l'idea di turismo italiano. La città più visitata al mondo non è Roma, come un po' tutti ci aspettavamo ma bensì Hong Kong. La capitale giapponese infatti ogni anno accoglie circa ventisei milioni di visitatori. La notizia in un certo qual modo ha lasciato sorpresi gli italiani che hanno sempre avuto un'idea di turismo quasi idilliaca. La città di Hong Kong però non ha battuto solo Roma, che nella classifica Euromonitor di trova al dodicesimo posto, ma anche città italiane. Milano e Firenze ad esempio sono ben al di sotto della top trenta. Che sia forse giunto il momento di rivisitare il classico turismo all'italiana che ci ha sempre contraddistinti?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp