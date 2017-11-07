Home Attualità Vercelli, cadavere abbandonato dentro una valigia in aperta campagna

di Redazione 07/11/2017

Sabato scorso è avvenuta una macabra in una campagna di Vercelli dove un gruppo di cacciatori ha trovato un cadavere abbandonato dentro una valigia. Al momento gli inquirenti che stanno indagando sull'accaduto non hanno reso noto se si tratti di un uomo o di una donna, il tutto è coperto da un fitto segreto. Vercelli, trovato un cadavere abbandonato Sembra di essere nei meandri di un film horror dove un gruppo di cacciatori fa una macabra scoperta in una giornata qualsiasi vicino Vercelli. Secondo quanto raccontato dal gruppo, che periodicamente si reca nel territorio Alice di Castello, pare che siano stati attratti da un tanfo molto forte. In un primo momento la cosa non ha destato particolarmente sospetti, anche se più ci si avvicinava alla valigia più l'odore tipico di un cadavere in decomposizione diventava più forte. A un certo punto i cacciatori non appena hanno intuito che l'odore provenisse hanno deciso di aprire la valigia trovando così un cadavere abbandonato in avanzato stato di decomposizione. Vercelli, il mistero del cadavere trovato dentro una valigia Vercelli protagonista di un orrore. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia secondo cui un corpo è stato trovato in aperta campagna da un gruppo di cacciatori lo scorso sabato. Al momento non è ben chiaro se si tratti di un uomo o di una donna, la cosa sarebbe coperta da segreto al fine di proteggere le indagini da varie contaminazioni. Secondo quanto reso noto la notizia, che ormai prende il titolo de "Il mistero del cadavere trovato dentro una valigia", sembrerebbe che il corpo si trovasse li da diverso tempo. I medici legali avrebbero addirittura ipotizzato un abbandono avvenuto mesi fa. La Procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per omicidio predisponendo l'autopsia sul corpo della vittima.

