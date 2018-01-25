Hostess molestate a cene di beneficenza per soli uomini

Il Presidents Club è un'organizzazione prestigiosa a scopo benefico del Regno Unito che promuoveva cene per soli uomini e ora verrà chiusa dopo gli scandali delle molestie e degli abusi nei confronti delle hostess chiamate a lavorare a questi eventi.

Financial Times scopre i misteri del Presidents Club

La cena del Presidents Club era uno degli eventi più attesi dell'anno, ma aveva sempre un alone di mistero. Dopo 33 anni il Financial Times ha fatto luce su quello che accadeva agli eventi e lo scandalo ha imbarazzato il Regno Unito. Il primo ministro Theresa May, come riporta Il Post, ha dichiarato che saranno presi dei provvedimenti. Lo scopo delle cene del Presidents Club di cui facevano parte uomini ricchi, famosi e di potere, era quello di raccogliere fondi per attività benefiche. In effetti grazie alle donazioni raccolte in questi anni sono stati finanziati lavori per ospedali e programmi di assistenza per bambini disagiati. Pensate che nell'ultima cena con aste e offerte sono stati raccolti circa 2,3 milioni di euro. La cena però era anche una sorta di pretesto per soddisfare altri tipi di bisogni.

Selezione delle hostess

Qualche settimana prima della cena le ragazze venivano selezionate da una società che si occupa di casting per eventi di lusso e, solo un paio di giorni prima, hanno ricevuto una mail dettagliata con il dress code e altre direttive. Molte di loro avevano delle esperienze in convegni ed eventi ma quando sono arrivate alla cena del Presidents Club hanno firmato una dichiarazione con cui si impegnavano a non rivelare nulla di quella serata. All'inchiesta del Financial Times hanno partecipato diversi giornalisti che sono riusciti ad entrare nell'albergo dove era stata organizzato l'evento. Il torbido racconto è qualcosa di disgustoso e deplorevole, le ragazze alla fine della serata erano stravolte per aver bevuto troppo, altre invece erano spaventate. Il club sarà chiuso per sempre e non ci saranno più altre cene. Gli ospedali e gli enti che avevano ricevuto denaro hanno deciso di restituirlo perché il modo in cui è stato ottenuto non è opportuno.