Huawei Honor 8 news: lo smartphone non avrà Android Oreo

di Redazione 16/01/2018

Da mesi ormai gli utenti di Google attendono il fantomatico download per l'aggiornamento di Android Oreo, ispirato al biscotto nero con crema di latte. non tutti i telefoni purtroppo potranno avervi accesso. Secondo Huawei Honor 8 news sembrerebbe che anche questo sia stato escluso dalla possibilità di download. Ceo George Zao dichiarazioni sul sistema Android Come abbiamo già accennato nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2017 era stato ufficializzato l'arrivo dell'aggiornamento del sistema operativo di Android 8.0 Oreo. il successo del biscotto più amato al mondo, realizzato con crema di latte, ha fatto sì che gli sviluppatori di Android gli dedicassero è interamente l'ultimo aggiornamento del sistema. Non a caso te qui abbiamo Android 8.0 Oreo. fin dall'inizio era stata accertata la notizia secondo cui non tutti gli smartphone avrebbero potuto accedere al download del nuovo aggiornamento del sistema operativo Android. La cosa inizialmente riguardava i modelli di cellulari decretate ormai antichi, in questa lista era stato anche incluso il Huawei Honor 8 e 8 Pro. Successivamente però dal Ceo George Zao era arrivata la dichiarazione ufficiale secondo cui gli Huawei Honor 8 avrebbe comunque potuto usufruire dell' aggiornamento del sistema operativo Android 8.0 Oreo... Cosa è successo nell'arco delle settimane successive? Android 8.0 Oreo per Honor 8 e 8 Pro? A quanto pare la promessa fatta da CEO George Zao riguardante l'aggiornamento Android 8.0 Oreo per Honor 8 e 8 Pro. Sembrerebbe infatti che il Huawei non potrà ricevere l'aggiornamento del sistema Android 8.0 Oreo per delle limitazioni hardware e software. Quanto detto implica che la memoria del Huawei Honor 8 non sarà in grado di poter contenere il nuovo aggiornamento ed avviare così la nuova versione del sistema operativo. Nel momento in cui si comincerà a ricevere l'aggiornamento e si cercherà di metterlo in download il telefono potrà avviare anche gli aggiornamenti di sicurezza. A quanto pare nonostante la delusione degli utenti in possesso di un Huawei Honor 8, la decisione riguardante l'esclusione del sistema operativo è dettato da una messa in sicurezza dello smartphone che potrebbe rimanere nei usurato

