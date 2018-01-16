Raffaele Sollecito single: la confessione sui problemi di cuore

Raffaele Sollecito è intervenuto su Facebook dopo aver letto titoli sensazionalistici come il nostro. La confessione al Mirror sulla vita privata è stata travisata dalla stampa italiana.

Raffaele Sollecito scrive su Facebook la verità

Quello di Raffaele Sollecito è un nome che non si dimentica facilmente. Sono passati 3 anni dall'assoluzione insieme ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher e Raffaele Sollecito oggi cerca di tornare ad una vita normale anche se non mancano le difficoltà legate al suo passato. Al Mirror Sollecito ha raccontato che le brave ragazze sono quasi spaventate da lui e ha vissuto dei periodi in cui si sono avvicinate solo persone affascinate dalla sua “aura nera”. Inoltre se per un qualsiasi ragazzo l'incontro con i genitori della ragazza può essere traumatico, provate a pensare cosa succede quando si tratta di Raffaele Sollecito, inevitabilmente un componente della famiglia si preoccupa.

Questa confessione è stata abilmente trasformata dai giornalisti in Raffale Sollecito cerca una brava ragazza. Non manca l'ironia sui social, per esempio la pagina Le più belle Frasi di Osho ha commentato la notizia proponendo a Sollecito un incontro con Erika di Novi Ligure che questo periodo dovrebbe essere single come Raffaele.

Processo omicidio di Meredith Kercher

La famiglia Sollecito ha affrontato delle spese ingenti per il processo e hanno accumulato debiti per 400mila euro, tanto che sono stati costretti a vendere due appartamenti. Questa società non permette a Raffaele Sollecito di vivere serenamente e deve sempre giustificarsi perché nonostante l'assoluzione la gente continua a nutrire dei dubbi sulla sua innocenza. Sul delitto Meredith si definisce estraneo, ha avuto una relazione di 5 giorni con Amanza Knox e non ha mai conosciuto la studentessa uccisa.