Huawei Mate 9 caratteristiche, aggiornati il patch di sicurezza e la fotocamera con lo zoom 10X

di Redazione 06/02/2017

Huawei Mate 9 sembra esser destinato a prender il posto del Galaxy Note 7, essendo stato definito spesso il perfetto incrocio tra Android e iOS grazie alle sue caratteristiche. Ma proprio mentre il nuovo modello del cellulare sta dominando le scene del mercato internazionale, grazie alla sua maggiore efficienza, ecco che sono già arrivati i nuovi aggiornamenti del sistema riguardanti il patch di sicurezza e la fotocamera con lo zoom 10x. Huawei Mate 9 news: in arrivo il nuovo aggiornamento del sistema Android Gli Huawei sono stati definiti degli smartphone intuitivi, leggeri e con un sistema Android rivisitato in modo da riprodurre in gran parte il sistema operativo iOS. L'unico competitor in questo campo fino a qualche anno fa era rappresentato dalla Samsung con i Galaxy, l'arrivo degli Huawei ha rivoluzionato il mondo di Android tanto che il nuovo smartphone è tra le prime scelte in fase di acquisti. In campo digitale il telefono in questione eccede, oltre che per la sua tecnologia, anche per la sua dinamica fotocamera (Ndr. Un esempio praticolo è il ritocco istantaneo chiamato "Effetto Bellezza"). Non a caso sta registrando un notevole successo Huawei Mate 9 tanto da esser già realizzato e messo in download il nuovo aggiornamento MHAL29C636B158, ma cosa consiste questo nello specifico? Huawei Mate 9 aggiornamento MHAL29C636B158 in cosa consiste? Il nuovo aggiornamento per Huawei Mate 9, che pesa solo 408 MB, vede dei miglioramenti sul patch di sicurezza e sulla fotocamera, con maggiore attenzione allo zoom digitale di 10X. Gli sviluppatori della Huawei hanno ottimizzato la visualizzazione delle icone in Homescreen e il Chancelog, che riguarda invece le performance generali della fotocamera. Il nuovo aggiornamento è già disponibile in molte nazioni europee ma tra qualche giorno arriverà anche in Italia, qualora non dovesse esser così gli sviluppatori di Huawei hanno già dichiarato che sarà possibile forzare il download straniero.

