Festival di Sanremo 2017 anticipazioni ultime news: il ritorno di Mina

di Redazione 07/02/2017

Ci siamo: stasera su Rai1 andrà in onda la sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2017. Durante la conferenza stampa di ieri, i conduttori della kermesse canora Carlo Conti e Maria De Filippi erano agli antipodi: il primo molto calmo, la seconda ha dichiarato di avere il terrore di questa esperienza, oltre a quello di scendere le famosissime scale. Il direttore artistico, nonché presentatore toscano, si è detto soddisfatto del cast dei 22 big in gara e ha annunciato gli ospiti della manifestazione musicale: le ultime news riguardo le anticipazioni fanno spiccare due nomi importanti, ovvero il ballerino svedese Sven Otten con Mina. Il ritorno della Tigre di Cremona sul palco dell’Ariston è la solita bufala o stavolta Mina Mazzini si farà vedere e canterà dal vivo? Il ballerino Sven Otten sarà un ospite del Festival di Sanremo 2017 e ballerà una coreografia di Parov Stelar sulle note di una canzone di Mina. I fan della Tigre di Cremona saranno contenti a metà, visto che la loro beniamina non sarà presente fisicamente a Sanremo 2017, ma a modo suo ha reso particolare il suo ritorno sul palco dell’Ariston con un professionista della danza. Ovviamente non mancano le polemiche per questa particolare scelta, che il figlio di Mina ha zittito. Molti giornalisti si aspettavano di fare lo scoop del secolo immortalando il ritorno di Mina sul palco del Festival di Sanremo 2017, dopo anni di esilio mediatico. Le anticipazioni e le ultime news davano per certa la sua presenza, ma ci sarà solo la sua voce. Il figlio della Tigre di Cremona ha spiegato che quella della madre è una provocazione per dimostrare che è sempre un passo avanti agli altri. La cantante ha partecipato a Sanremo nel lontano 1961 e ottenne il quarto posto con la celebre “Io amo, tu ami” e quinta con il successo “Le mille bolle blu”. Da quel momento, per la delusione e in polemica con gli organizzatori, ha giurato di non mettere piede mai più sul palco dell’Ariston neanche come ospite. Chissà se un giorno l’artista lombarda farà mai una eccezione.

