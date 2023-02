Ormai le piattaforme di streaming legale sono una solida realtà, con un’offerta dei rispettivi cataloghi piuttosto eterogenea. Per questa ragione, molti consumatori spesso scelgono un piano di abbonamento per le piattaforme con maggiori contenuti e possibilmente anche diversificati. Uno dei generi più amato è il thriller, e questi film sono presenti abbondantemente in streaming. Solitamente più è alta la tensione, più questi prodotti vengono apprezzati: ecco i migliori 5 film thriller da vedere in streaming.

Cena con delitto – Knives Out (Netflix)

Uno dei migliori film thriller, nonché tra i più chiacchierati degli ultimi anni, è Cena con delitto – Knives out, film del 2019 diretto da Rian Johnson e presente sul catalogo di Netflix. Una famiglia disfunzionale si vede privata della sua colonna portante: il padre, apparentemente suicidatosi. Ma il detective Blanc segue le tracce e, con l’aiuto della domestica, tenta di risolvere il caso. Svelando ai vari componenti familiari di essersi trattato di un brutale omicidio, la trama si infittisce senza mai perdere un colpo e tenendo sempre alta la tensione.

Infatti, come giustamente riportato su https://cinemaserietv.it/, la narrazione è ingarbugliata ma è legata da un filo conduttore semplicemente geniale: le apparenze ingannano. Nonostante si tratti di persone benestanti, i protagonisti figurano come dei conservatori arretrati rispetto alla realtà contemporanea statunitense, e per questo vengono messi in cattiva luce. Il mistero è perfettamente credibile, confezionato con una sceneggiatura che richiama stilemi da thriller e noir da cinema classico, con un’estetica completamente moderna nel montaggio e nei movimenti di macchina.

Scappa – Get Out (Amazon Prime Video)

Thriller distribuito al cinema nel 2017, diretto da Jordan Peele. Scappa – Get Out è un magnifico esempio di semina e raccolta delle informazioni all’interno di una sceneggiatura. La componente misteriosa è carica di valore politico, contemporanea alla segregazione razziale ancora presente in alcune zone degli Stati Uniti. Nei dialoghi la parola “nero” assume connotati ben precisi e piuttosto agghiaccianti. Man mano che la trama prosegue, si scoprono anche elementi onirici e disturbatori, in grado di incutere timore nello spettatore. Il finale più sanguinolento tiene incollati allo schermo, e il film non perde mai né di credibilità né di ritmo, semplicemente forsennato.

Il Sospetto (RaiPlay)

Thriller del 1941, diretto dal maestro Alfred Hitchcock. L’opera è incentrata sulle vicende di un’ereditiera che si è sposata nuovamente. Quando ciò avviene, la donna comincia a temere che il matrimonio sia stato solo un furbo piano messo in atto dal nuovo marito per poter mettere le mani sulle sue proprietà. La grandezza di questo film è concentrata nell’ora e mezza di durata, con una messa in scena minuziosamente studiata ai fini di tenere alta la tensione, non rivelando mai troppo e tenendo sulle spine lo spettatore. Si tratta di un gioco di percezioni, ma chi dice il vero? Da scoprire.

Zodiac (Netflix)

Uno dei migliori thriller degli ultimi anni è diretto da David Fincher, ed è intitolato Zodiac, distribuito nel 2007. Il mistero si infittisce gradualmente, in una città in cui un misterioso killer inizia a mietere vittime con una certa regolarità. Un gruppo misto tra giornalisti e detective cerca di venirne a capo, ma i maggiori indiziati sembrano in realtà delle piste poco pratiche. Un thriller in cui il ritmo è ben più pacato rispetto alla media, ma a generare un costante sentore di angoscia nello spettatore, sono le reazioni umane dei personaggi in scena.

Le Iene (Amazon Prime Video)

Debutto per Quentin Tarantino nel 1992, si tratta di un thriller che gira intorno a una rapina concretizzata da una grottesca banda e una missione da infiltrato di un poliziotto. La violenza è la vera protagonista, inserita persino nei dialoghi. Lo sconvolgimento temporale della narrazione tiene alta la tensione avvolta in un ingegnoso e graduale climax. Le interpretazioni attoriali sono di assoluta qualità e rappresentano un aspetto fondamentale per la riuscita del film.