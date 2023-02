Rolling Stones: nuovo disco con Paul McCartney e Ringo Starr?

Sembra che i Rolling Stones e i Beatles si riuniranno per un nuovo disco: la band starebbe collaborando con Paul McCartney e Ringo Starr.

Rolling Stones: nuova musica con Paul McCartney e Ringo Starr?

A quasi 60 anni dal loro primo incontro, sembra che i Rolling Stones e i due membri dei Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, potrebbero riunirsi nel nuovo disco della band.

Variety ha appreso da diverse fonti che Paul McCartney ha registrato parti di basso per un prossimo progetto dei Rolling Stones. Anche Ringo Starr dovrebbe anche suonare nell’album, ma non è ancora stato confermato.

Le sessioni di registrazione si sono svolte a Los Angeles nelle ultime settimane e, anche se non è chiaro quali tracce verranno tagliate o se McCartney e Starr stanno lavorando alla stessa canzone, la produzione dell’album sta procedendo.

Il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, ha dichiarato nel 2021 che il gruppo ha “molte tracce pronte” e il chitarrista Keith Richards ha dichiarato in un post su Instagram il mese scorso che “c’è della nuova musica in arrivo”.

Il produttore alle prese con il nuovo disco dei Rolling Stones è il vincitore Grammy Andrew Watt. McCartney e Watt hanno già lavorato insieme in passato. Lo ha confermato McCartney in un’intervista del 2021, descrivendo un incontro con il produttore. “Sono andato per una tazza di tè, e ovviamente abbiamo finito per fare una traccia”.

Più di recente, in una sessione di domande e risposte pubblicata sul suo sito ufficiale, gli è stato chiesto cosa non vedeva l’ora di fare nel 2023. McCartney ha detto: “Ho registrato con un paio di persone, quindi non vedo l’ora di fare ancora di più. Ho iniziato a lavorare con questo produttore chiamato Andrew Watt, ed è molto interessante, ci siamo divertiti un po’”. E poi ha aggiunto: “Oltre a questo, non ho in programma niente di imponente… al momento!”.

Charlie Watts ha registrato la batteria per il nuovo disco dei Rolling Stones

Qualunque forma prenda il prossimo album in studio dei Rolling Stones, è molto probabile che includa brani registrati con il leggendario batterista fondatore del gruppo Charlie Watts, scomparso nel 2021 all’età di 80 anni.

Il batterista Steve Jordan, Mick Jagger e Keith Richards hanno confermato in un’intervista del Los Angeles Times del 2021 che Charlie Watts – che ha perso solo un concerto in quasi 60 anni di carriera come batterista del gruppo – aveva registrato le sue parti per una serie di canzoni prima della sua morte. “Mettiamola in questo modo”, ha detto Richards. “Non avete ancora sentito la fine di Charlie Watts”.