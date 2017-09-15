I migliori look total black per le ragazze ventenni
di Redazione
15/09/2017
La moda come espressione di sè e della propria personalità. Oggigiorno la moda costituisce indubbiamente uno degli elementi principali nella vita di tantissime persone al mondo. In particolare sono le ragazze a subire il fascino della moda e delle tendenze che si accavallano di stagione in stagione. L'abbigliamento infatti non rappresenta solamente un modo per esaltare la propria femminilità ed il proprio aspetto ma è anche una maniera per esprimere il proprio io e la propria personalità Per tale motivo ogni ragazza tiene particolarmente alla cura del proprio aspetto, seguendo le mode del momento ma soprattutto i propri gusti personali.
Look total black: tutto quello che c'è da sapereAlcuni lo definiscono il non colore oppure il colore neutro per eccellenza insieme al bianco: si tratta del nero, la nuance più amata ed indossata di sempre. Il nero infatti rappresenta senza dubbio un colore estremamente versatile, che può essere indossato in qualsiasi occasione, da quelle più casual a quelle più eleganti. Oltre a ciò questa tonalità è perfetta anche per chi ha bisogno di nascondere quei chiletti in eccesso in quanto assottiglia la figura e crea l'illusione ottica di un corpo più magro e snello. Nonostante si tratta di un colore che sta bene pressoché a tutti e che si può abbinare con quasi tutto, non sempre è facile scegliere l'abbinamento più adatto per creare un outifit di tendenza. Per tale ragione è necessario innanzitutto individuare bene i propri gusti personali ed osservarsi allo specchio per capire che cosa può donare e cosa invece è assolutamente da escludere.
I migliori look total balck per le ragazze ventenniPer le ragazze ventenni, giovani e dinamiche, i look sicuramente più alla moda sono quelli freschi, femminili ma al tempo stesso molto comodi e pratici. Il primo look total balck che è possibile sfruttare è senza dubbio quello che prevede il jeans ed una t-shirt oppure un pullover. Si tratta di un abbinamento estremamente comodo e funzionale, che però non rinuncia ad essere alla moda. I jeans scuri infatti creano un contrasto tra classico e moderno e rendono il look adatto a qualsiasi occasione. Per dare un tocco di originalità in più è possibile sceglierne un paio con strappi e frange sulle ginocchia oppure con toppe e ricami secondo le ultime tendenze. Se il jeans è stretto è meglio puntare su un maglione morbido che possa dare armoniosità alla figura, al contrario se il jeans è largo è consigliabile scegliere una t-shirt più aderente che metta in risalto le forme del corpo. Per le scarpe è possibile optare per un paio di semplici sneackers oppure, se si vuole puntare sulla femminilità, su delle comode ballerine. Chi ama invece gli abitini romantici e delicati può sicuramente prediligere dei vestiti morbidi sopra al ginocchio oppure dei maxi dress da abbinare ad una giacca sportiva che crei contrasto con l'eleganza del vestito. Per questo scopo sono particolarmente indicate le giacche modello bomber oppure i giubbotti in similpelle. Anche in questo per le scarpe è possibile adoperare il modello che più si addice alla propria personalità: scarpe da ginnastica per chi vuole stare comoda e tacchi alti per chi vuole essere più elegante. Maggiori info e foto sul sito della moda Made in Italy.
