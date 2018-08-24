Caricamento...

I primi cento giorni a corte di Meghan Markle. La duchessa tra gaffe e fuori programma

di Redazione

24/08/2018

Meghan Markle ha passato, tra alti e bassi, i suoi primi cento giorni a corte. La duchessa del Sussex, dopo le nozze reali con il principe Harry, è stata spesso sotto i riflettori della stampa inglese e mondiale.

LE SIMPATICHE GAFFE DI MEGHAN E QUEL CARATTERE ANTI-PROTOCOLLO

Probabilmente a conquistare il cuore del secondogenito di casa Windsor è stato proprio il carattere ribelle e quell'aria elegante, ma al contempo sbarazzina. Fatto sta che Meghan Markle dal giorno del suo matrimonio con il principe Harry è entrata nel cuore del popolo, anche se spesso commette qualche evitabile errore, che va contro il rigidissimo protocollo di corte. L'ex attrice americana è stata continuamente criticata per aver quasi sempre, nelle occasioni ufficiale, sbagliato qualcosa nel suo look, che contrastava con i canoni del palazzo reale. La primissima 'figuraccia' è stata in occasione del genetliaco della regina, nel quale la Markle indossava un abitino che le teneva scoperte le spalle. Successivamente, la duchessa, durante il 70esimo compleanno del suocero, il Principe Carlo, ha utilizzato dei collant opachi, quando le regole di corte impongono delle calze trasparenti. Peggio ancora quando nelle prime uscite ufficiali post matrimonio non le ha indossate per niente.

RISATINE E SCIVOLONI NON SONO MANCATI

Un altro scivolone la duchessa del Sussex lo ha fatto registrare quando durante una cerimonia nella quale accompagnava la Regina, ha accavallato le gambe anziché di tenerle incrociate in direzione opposta alla regnante. Insomma, tra capelli non tenuti sempre al meglio, continue risatine e trasparenze negli abiti, Meghan Markle rimane sotto l'occhio attento dei paparazzi, ma sicuramente, dopo Kate, una delle reali, seppur acquisita, più amata del popolo. Infondo si sa che il protocollo reale è molto rigido e complesso, quindi tutti si aspettano dalla duchessa che entro i prossimi mesi ne apprenda al meglio tutte le regole.
