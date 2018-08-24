Home Scienza e Tecnologia App per iOS e Android in arrivo dalla NASA per scattare selfie spaziali

di Redazione 24/08/2018

Sono state rilasciate dalla NASA due nuove applicazioni che emozioneranno i cultori dell'astronomia. Potremmo scattarci selfie con lo sfondo di reali spazi cosmici o esplorare il sistema stellare. APP SELFIE DISPONIBILE PER IOS E ANDROID La NASA ha presentato la sua nuova app, la 'NASA Selfies', che consentirà di fare selfie davvero spaziali. Questa nuova applicazione scaricabile su Play Store di Google, consente di avere istantanee con sfondi di reali località cosmiche. Chi scatta la fotografia può navigare nell'app 'NASA Selfies' e scegliere, tra trenta immagini, il suo sfondo preferito, come ad esempio la Nebulosa di Orione. Il volto di chi scatta l'istantanea è all'interno del casco di una classica tuta d'astronauta, ovviamente virtuale. Le immagini messe a disposizione per l'app sono state scattate dal potente telescopio spaziale Splitzer, che non poteva essere festeggiato al meglio in occasione del suo 15esimo anno di vita. Tutti gli amanti del selfie e dello spazio, che purtroppo non hanno il privilegio di visitarlo davvero, potranno tranquillamente provare una nuova avventura. La app 'NASA Selfies' è disponibile sia per i possessori di iOS che di Android. CON L'APP 'VR' SI POTRA' VISITARE IL SISTEMA SOLARE La NASA ha anche lanciato una seconda app. E' la VR, che permette all'utente di navigare e viaggiare attraverso il sistema stellare TRAPPIST-1. In questo modo è possibile osservare tutti quei pianeti che hanno le stesse dimensioni della Terra. Inoltre, è possibile affrontare un viaggio virtuale, attraverso una visita guidata, in cinque dei sette pianeti presenti nel nostro sistema solare. Con entrambe le app è possibile collegare dei dispositivi wi-fi e wireless per ottenere delle immagini al massimo della qualità.

