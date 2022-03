I Talebani richiudono le scuole femminili in Afghanistan

Dopo sette mesi che i talebani hanno preso il controllo dell’Afghanistan oggi per la prima volta le ragazze afghane avevano visto aprirsi i cancelli degli istituti femminili, dopo qualche ora, però gli è stato comunicato di andarsene.

La chiusura degli istituti

Il 19 agosto 2021 Kabul cade nelle mani dei talebani e la vita inizia ad essere difficile per le donne. Costrette a indossare il burka, impossibilitate ad uscire di casa se non accompagnate da un uomo e private dei loro lavori, cercavano di sperare che le giovani donne non fossero minate anche nell’istruzione, situazione non verificatasi; nonostante i talebani garantirono l’apertura delle scuole anche per le ragazze in meno di qualche giorno iniziarono a bandire qualsiasi forma di istruzione per le donne, perquisendo le loro case alla ricerca di libri e qualsiasi altro tipo di materiale formativo. All’inizio di febbraio era stato dichiarato che il 21 marzo sarebbero ritornate a scuola anche le ragazze dai 12 ai 19 anni, promessa che non è stata mantenuta. Dopo poche ore dall’ingresso negli istituti è stato ordinato alle ragazze di tornare presso le loro abitazioni; i talebani affermano che c’è ancora necessità di verificare se gli insegnamenti siano in linea con la Shari’a , la legge religiosa islamica. La comunità internazionale aveva fatto del diritto paritetico all’educazione per tutti uno dei punti cardine nelle trattative con il regime dei talebani per le richieste di aiuti e riconoscimento politico, ma, come abbiamo appena appreso, non ha avuto risultati.

Le testimonianze

L’agenzia France Press con la sua troupe stava riprendendo l’ingresso presso la Zarghona High School sita nella capitale, a Kabul. La gioia e l’ansia delle studentesse per il ritorno a scuola si sono ben presto trasformate in rabbia e disperazione quando poche ore dopo l’ingresso le insegnati hanno ordinato di tornare a casa. “la scuola costruisce la personalità e ti aiuta ad essere una persona migliore” aveva dichiarato Qahera prima dell’apertura dei cancelli, “Non importa quanto sia dura la situazione, resteremo comunque impegnate, saremo più forti. Voglio uscire dall’oscurità con i miei studi e la mia educazione.”