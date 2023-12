Idee per regali di compleanno last minute

Quando si tratta di fare un regalo di compleanno, c’è chi ha le idee molto chiare e parte in tempo per preparare con cura il proprio pensiero e chi invece può incappare in piccole o grandi problematiche che mettono a repentaglio la buona riuscita del dono.

Non è infatti raro dimenticarsi di un compleanno e ritrovarsi con pochissimo tempo a disposizione per trovare il regalo giusto, così come non lo è arrivare all’ultimo ad acquistare un oggetto che possa andare bene per l’occasione.

In questi casi, avere un aiuto può rivelarsi indispensabile per non rischiare di regalare qualcosa di inutile, impersonale e molto banale o di dover spendere una fortuna per fare bella figura e soddisfare le aspettative. Ecco allora delle idee regali di compleanno last minute perfette per non farsi prendere dall’ansia, salvare la situazione e non fare brutta figura.

3 idee regalo di compleanno dell’ultimo minuto

Trattandosi di idee per regali di compleanno dell’ultimo minuto, ovviamente devono essere facilmente reperibili, disponibili sempre e, possibilmente, acquistabili online.

Tra le idee per regali di compleanno perfette per una spesa last minute troviamo le Gift card e i buoni regalo. Si tratta di una sorta di vecchia “busta dei soldi” del valore che si vuole e permette al destinatario di scegliere in totale autonomia quello che desidera acquistare per il proprio compleanno. La differenza? La Gift Card è da attivare in un negozio fisico, mentre il buono regalo è virtuale.

Anche i cofanetti regalo sono una delle idee di regali di compleanno più pratiche ed efficaci: si possono acquistare direttamente online o in tantissimi store, permettono di scegliere tra molti temi disponibili (esperienza adrenalinica, romantica, rilassante, degustativa, ecc.) e risultano un’idea sempre molto gradita perché permettono alla persona che li riceve di dedicarsi del tempo in un’esperienza nuova o che amano.

Infine, tra le idee per regali di compleanno dell’ultimo minuto che stanno prendendo sempre più piede in questi ultimi anni ci sono gli abbonamenti online. Dato che le persone sono sempre più connesse, sono ormai svariate le attività che si fanno tramite Web: corsi, sessioni di allenamento, maratone di film e serie tv, ecc. Donare un abbonamento per una di queste attività può quindi rivelarsi un regalo utile e da poter comodamente acquistare nel giro di 5 minuti.

Idee per regali di compleanno personalizzati

Per le persone che invece pensano al regalo con qualche giorno di anticipo e vogliono colpire nel segno con un dono unico e molto personale, andare su qualcosa di personalizzato rappresenta una delle idee di regali di compleanno più emozionante.

Si tratta di pensieri originali, realizzati tramite la stampa di fotografie su oggetti comuni e quotidiani o su prodotti più particolari e inaspettati.

Dal classico puzzle personalizzato in diversi formati che permette di scegliere il numero di tessere e il soggetto o il cuscino, all’inedito fotolibro che racconta la storia che vogliamo pagina dopo pagina tramite una collezione di foto significative.

Sono tantissime le idee per i regali di compleanno su misura con foto: la tazza in ceramica per la colazione, il quadro con cornice in legno, il FotoKit con stampe vintage in stile istantanea, le t-shirt con immagine stampata, le intramontabili calamite e cover per smartphone, ecc.

L’unica regola, in questo caso, è partire con un minimo di anticipo per realizzare il regalo con la massima cura e per assicurarsi che arrivi in tempo per il compleanno della persona a cui è destinato.