Sostituire la caldaia, ecco alcuni suggerimenti utili

Anche voi vi state muovendo per cambiare la caldaia di casa? Si tratta di un intervento che, prima o poi, un po’ tutti coloro che hanno una caldaia piuttosto datata devono prendere in considerazione. Il primo passo è sempre e comunque quello di ricevere il maggior numero di proposte vantaggiose.

Solo a questo punto, infatti, si potranno mettere insieme i diversi preventivi, che sono sempre forniti in via del tutto gratuita da parte di installatori specializzati e certificati, come nel caso di https://comfortorino.com/, e poi scegliere quello che inevitabilmente risponde al meglio alle vostre esigenze e preferenze.

Contenuti



Perché scegliere le nuove caldaie a condensazione

È giusto mettere in evidenza che, da qualche anno a questa parte, una nuova generazione di caldaie a condensazione ha conquistato letteralmente il mercato, prendendo il posto di quelle tradizionali. Sono tanti i motivi che hanno fatto da sfondo a tale cambiamento, ma chiaramente il fatto di poter contare su un sistema in grado di garantire un rendimento certamente più alto, andando a fare leva anche sul calore dei fumi in condensazione, è un vantaggio di non poco conto.

Non è certo l’unico aspetto che, però, porta a propendere sempre più di frequente per questa nuova tipologia di caldaia. Ebbene, c’è da mettere in evidenza come i costi di gestione siano nettamente inferiori rispetto ai modelli precedenti, così come il livello di emissioni inquinanti è stato notevolmente ridotto e, tra le altre cose, pure l’affidabilità è cresciuta con queste nuove proposte. Complessivamente, stando a recenti statistiche, il risparmio in bolletta arriva fino al 30% in confronto alle vecchie caldaie. Considerando che la vita media di un impianto del genere si aggira intorno ai 15 anni, il conto è presto fatto e il risparmio può arrivare addirittura a una somma compresa tra 3 e 9 mila euro.

Gli incentivi

È interessante anche dare un’occhiata a quelli che sono gli incentivi che si possono sfruttare per l’acquisto di caldaie di nuova generazione. Se si sceglie di provvedere all’installazione di un modello a condensazione che rientra nella classe A, allora si potrà sfruttare una detrazione pari al 50%. In caso di installazione di sistemi di termoregolazione ancora più all’avanguardia, ecco che si può raggiungere addirittura il 65% di detrazione.

Le varie tipologie di offerte

Da notare anche un altro aspetto, ovvero che di solito in commercio si possono trovare due tipi di offerta in modo particolare. Da una parte troviamo il pacchetto che comprende l’installazione essenziale, che consente di sfruttare un bonus pari al 50%, con un costo che si dovrebbe aggirare di poco oltre i 2mila euro.

Nel caso in cui si dovesse individuare un pacchetto completo di installazione anche per poter usufruire del bonus del 65%, allora si tratta di una soluzione che include pure l’installazione di altri due sistemi all’avanguardia. Stiamo facendo riferimento al filtro defangatore, che ha lo scopo di trattenere tutte quelle impurità che si trovano all’interno del circuito, ma anche del dosatore di polifosfati, che svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione rispetto alla diffusione di calcare. Importante anche che si provveda all’installazione di apposite valvole termostatizzabili.

Tra i vari interventi che possono essere compresi nel pacchetto completo troviamo sicuramente anche l’operazione che va ad adeguare la presa d’aria, così come lo scarico della condensa, ma anche lo scarico fumi alla nuova caldaia a condensazione che è stata installata. D’altro canto, si deve procedere anche al controllo della ventilazione, così come della tenuta sia dell’impianto del gas che dell’impianto dell’acqua. È chiaro che svolgendo tutti questi interventi e verifiche insieme, si potrà anche risparmiare in maniera evidente sui costi legati alla manutenzione della caldaia, che potrà anche influire su un ciclo di vita più duraturo.