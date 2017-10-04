Home Intrattenimento Il Collegio 2 terza puntata Rai2, Roberto Magro sarà espulso dal Preside?

Il Collegio 2 terza puntata Rai2, Roberto Magro sarà espulso dal Preside?

di Redazione 04/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Collegio 2 anticipazioni terza puntata del 10 ottobre 2017 Rai2, Roberto espulso e Camilla lo seguirà? Gli aggiornamenti Anticipazioni Il Collegio 2 terza puntata 10 ottobre 2017, Roberto Magro rischia espulsione Si è conclusa ieri sera la seconda puntata de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 con voce narrante di Giancarlo Magalli ed in onda ogni martedì in prime time, per quattro puntate. Anche questa volta non sono mancate le sorprese e le marachelle dei collegiali. Gli studenti, che devono impegnarsi per conquistare la terza media del 1961, oltre allo studio si dedicano anche a marachelle degne di nota. La scorsa settimana Arianna Triassi ha rischiato di essere espulsa ma è stata poi perdonata dal Preside. Questa volta, a rischiare grosso, è un altro adolescente, Roberto Magro. Il giovane, che si è innamorato di Michelle Cavallaro, ne ha combinata una delle sue mentre era in gita con i suoi colleghi. Così, insieme a Marco Biò e Dimitri Trincano, è stato rimandato in istituto. Anticipazioni Il Collegio 2 terza puntata 10 ottobre 2017, Roberto Magro rischia grosso Nonostante la punizione durissima, ovvero il saltare la gita di istituto, Roberto Magro si è reso protagonista di un'altra marachella, tanto che la situazione è diventata molto critica. Messo sotto pressione da insegnanti e soprattutto dal Preside, il ragazzo rischia veramente l’espulsione. Ma il capo d’istituto ha trovato la soluzione, ovvero deciderà dopo una sorta di esame di riparazione finale. Se Roberto lo supera, rimarrà in Collegio, altrimenti sarà cacciato per sempre. Anticipazioni Il Collegio 2 terza puntata 10 ottobre 2017, Roberto Magro e Michelle Cavallaro uniti Il quattordicenne di Monza rischia di essere espulso poiché si è reso protagonista di una bravata delle sue. Il Preside gli ha dato un ultimatum: o supera un esame con profitto, oppure va a casa. Magro è sembrato voler accettare la sfida e, con uno scatto d’orgoglio, si è messo a studiare il programma assegnatogli dal dirigente scolastico. Non vuole assolutamente andare via, soprattutto perché si è legato a Michelle Cavallaro. Lo ha fatto capire chiaramente attraverso una lettera di scuse, scritta come punizione per la marachella combinata. E la giovane di Pordenone è pronta a seguirlo dopo questa dichiarazione d’amore. Anticipazioni Il Collegio 2 terza puntata 10 ottobre 2017, Roberto Magro promosso? Cosa accadrà durante il prossimo appuntamento con Il Collegio 2? Roberto Magro ce la farà a superare l’esame nonostante la tensione e gli sforzi nello studio? Lo stesso Magalli ha sottolineato che si è applicato per la bellezza di mezz’ora sui libri, e ha dedicato al ripasso 10 minuti. Si salverà sul filo di lana o saluterà per sempre il docu-reality su Rai2? Urge attendere la terza puntata che andrà in onda martedì 10 ottobre 2017, sempre in prima serata.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp