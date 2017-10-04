Home Intrattenimento Uomini e Donne Mattia Marciano e lo strano messaggio su Instagram

04/10/2017

Tra qualche ora andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, anche se oggi sembra essere il turno di Dame e Cavalieri del trono over. Da qualche ora però gli occhi sono puntati su un post che Mattia Marciano, il quale potrebbe nascondere un messaggio velato su Instagram Uomini e Donne Mattia Marciano e il litigio con Desirèe Popper Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di assistere al piccolo litigio mediatico tra Mattia Marciano e Desirèe Popper, nato a causa di una delle corteggiatrici del ragazzo ovvero Chiara Della Monica. Il tronista infatti non ha nascosto di conoscere da tempo la sua attuale corteggiatrice, anzi sembra che i due siano legati da un rapporto di amicizia tra le loro madri. La Popper ha subito colto la palla in balzo per spiegare come Chiara Della Monica fosse stata un problema anche durante il suo trono, peccato che Mattia Marciano le avesse assicurato che la ragazza in questione fosse solo una cugina. Uomini e Donne Mattia Mattia Marciano e Chiara Della Monica La corteggiatrice Chiara Della Monica è arrivata al programma per il bello e tenebroso Mattia Marciano, ma i fan hanno sempre avuto un sospetto: e se tra i due fosse tutto già accordato? La cosa è sembrata strana fin da subito, tanto che in molti si sono chiesti come mai la Mannoia, attenta autrice di Uomini e Donne, si sia lasciata sfuggire un dettaglio così importante. Insomma, in molti aspettavano una vera e propria guerra tra la redazione e Mattia Marciano anche se invece le cose sembrano procedere secondo programma. Un post su Instagram però potrebbe nascondere un messaggio velato proprio per Chiara Della Monica. Uomini e Donne Mattia Marciano misterioso su Instagram Nel momento in cui i tronisti iniziano il loro percorso a Uomini e Donne l'attenzione sui profili social diventa altissima... I fan sanno benissimo che se si ha bisogno di un contatto diretto o di un'informazione ben precisa bisogna necessariamente guardare i profili Instagram. A questa cosa non è sfuggito neanche Mattia Marciano dove ha pubblicato un po' con un particolare messaggio: "I ricordi battono dentro di me come un secondo cuore". A quali ricordi allude Marciano? Che sia un frase legata a Chiara Della Monica che, come ben noto, conosce da tantissimo tempo?

