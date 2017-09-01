Home Intrattenimento Il lenticchio Francesco Chiofalo distrugge casa, foto choc sui social

di Redazione 01/09/2017

Il lenticchio Francesco Chiofalo distruggere casa, la foto choc è apparsa sui social tanto che i fan si chiedono: cos'è successo con Selvaggia Roma? Francesco Chiofalo, il lenticchio si arrabbia? Francesco Chiofalo dopo Temptation Island sembrava aver ritrovato la serenità insieme a Selvaggia Roma. In occasione del reality il lenticchio ha fatto una dichiarazione d'amore alla fidanzata che ha fatto sognare i fan del programma, tante fan sui social hanno commentato dicendo: "Anche io voglio un uomo come lenticchio". Comunque sia per Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma sembrava essere arrivato un bellissimo lieto fine con tanto di matrimonio alle porte... Cosa è successo nella coppia al punto di far arrabbiare il lenticchio? Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma si sono lasciati? Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma a quanto pare si sono lasciati davvero. Secondo alcune news di gossip sembrerebbe che Selvaggia Roma non abbia risolto i suoi problemi con la gelosia, al punto di costringere il compagno a cacciarla fuori casa. La coppia questa volta sembra ferma sulla sua decisione, tanto che Francesco Chiofalo nell'arco delle ultime ore sta facendo parlare di sé sui social per via di una foto choc che racconterebbe la sua rabbia. Il lenticchio distruggere casa, la foto choc di Francesco Chiofalo Come vuole la tradizione di Uomini e Donne, il programma inizia con le coppie e ex coppie di Temptation Island come ospiti. Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma ovviamente hanno preso parte allo show di Maria De Filippi ma il confronto non è andato come speravano i fan. Secondo alcune anticipazioni infatti i lenticchi hanno nuovamente litigato negli studios. Quali siano stati i reali motivi del litigio della coppia non è ancora stato reso noto, anche se alcuni rumors parlano ancora dell'eccessiva gelosia di Selvaggia Roma. Una foto choc pubblicata sui social dal lenticchio mostra parte della casa distrutta, o per meglio dire un muro rotto da un pugno. Cosa sta succedendo quindi tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma?

