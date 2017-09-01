Home Attualità Carrefour 24 ore Milano, quali sono i supermercati aperti giorno e notte

di Redazione 01/09/2017

Nel capoluogo della Lombardia e nell’hinterland milanese c’è la possibilità di andare a fare la spesa giorno e notte: ecco i supermercati 24h a Milano e provincia, aperti 24 ore su 24. Carrefour Market ed Express aperti 24 ore a Milano, night and day Una moda che arriva dagli USA e dai Paesi come Inghilterra e Nord Europa: i supermercati aperti 24h. Chi è sempre in prima linea per difendere i lavoratori, sarà già irritato dal fatto che alcuni centri commerciali e attività commerciali sono aperte al pubblico anche la domenica. Consigliamo vivamente di non proseguire a leggere questo articolo, perché c’è veramente il pericolo che vi sentiate male. Il concetto di lavoro negli altri Paesi del mondo è diversificato, e gli Stati Uniti, veri precursori dei market 24 ore, hanno lanciato la moda degli store aperti praticamente ogni giorno e ogni ora per favorire i nottambuli e i ritardatari, ma anche per offrire un servizio ai lavoratori che si trovano a fare i turni di notte. Anche in Italia si sta tentando l’esperimento in alcune città come Milano e Napoli grazie a Carrefour, la catena di supermercati francese. Strategia commerciale Carrefour, negozi aperti 24 ore Le aperture notturne e l’orario continuato dei Carrefour 24 ore sono un successo a Milano e provincia: la strategia commerciale innovativa del gruppo transalpino consiste ne rendere i loro store accessibili giorno e notte ai consumatori, i quali non hanno vincoli di orario visto che possono trovare ogni genere i alimento o prodotto in vendita ad ogni ora. E dove intraprendere l’esperimento se non a Milano, la città del business per eccellenza, in cui esistono lavoratori e professionisti che fanno gli straordinari e che vorrebbero prepararsi la cena piuttosto che andare al ristorante od ordinare la pizza a domicilio, ma anche studenti fuori sede e ragazzi impegnati nello studio e in università che possono così comprare lo stretto necessario, il Carrefour 24h è il modo innovativo di fare la spesa. Forse il personale sarà meno felice di fare anche dei turni notturni, ma è la dura legge del commercio e della concorrenza. Dove sono i Carrefour aperti 24 ore: indirizzi punti vendita Milano e provincia, grazie alla politica aziendale del gruppo Carrefour, possono contare su un vasto assortimento di punti vendita che osservano l’orario illimitato giorno e notte. Chi è un fuori sede, una persona che lavora a turni o, perché no, un marito che ha la moglie incinta (e deve soddisfare le cosiddette voglie della gravidanza o le emergenze), meglio che prenda carta e penna per scriversi gli indirizzi utili per fare la spesa anche di notte. L’elenco è preso dal sito Corretta Informazione: “Carrefour Market a Piazzale Siena, 5 Carrefour Market a Via Amerigo Vespucci, 2 Carrefour Market a Via Carlo Farini, 79 – 81 Carrefour Market a Corso Lodi, 98 Carrefour Market a Viale Monza, 134 Carrefour Market a Via Uruguay, 6 Carrefour Market a Via Benedetto Spinoza, 4 Carrefour Market a Via Giuseppe Ripamonti, 181 Carrefour Express a Via S. Senatore, 16 Carrefour Market ai Via Dei Missaglia, Angolo Bonifava Carrefour Market a Piazza Diocleziano, 2 – 4 Carrefour Market a Viale Carlo Espinasse, 19 – 21”

