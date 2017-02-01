Home Attualità Il Paradiso delle Signore seconda stagione anticipazioni personaggi: Alan Cappelli Goetz nel cast

Il Paradiso delle Signore seconda stagione anticipazioni personaggi: Alan Cappelli Goetz nel cast

di Redazione 01/02/2017

Il Paradiso delle Signore sta per tornare! Al momento non è stata ufficializzata la data in cui andrà in onda anche se sono già cominciate a circolare sul web le prime anticipazioni riguardanti i personaggi della seconda stagione. Nel cast della fiction troveremo anche Alan Cappelli Goetz, ma con quale ruolo? Il Paradiso delle Signore Teresa e Pietro: un amore messo a dura prova dall'arrivo di Rose? Durante l'ultima puntata della prima stagione se ben ricordate abbiamo lasciato Teresa Iorio, alias Giusy Buscemi, e Pietro Mori, interpretato da Giuseppe Zeno, finalmente l'uno vicino all'altra dopo le tante vicissitudine nate anche per colpa di Andreina ma non solo... La fiction si è conclusa con la riapparizione di Rose la moglie che Pietro Mori credeva ormai morta da anni. La seconda stagione de Il Paradiso delle Signore racconterà le storie da dove le abbiamo lasciate oppure farà un salto di qualche anno? Fin dalle prime puntate infatti potremmo scoprire come si sono evolute le vite dei protagonisti negli anni 50', tra cui la vicenda di Anna che ha deciso di seguire l'amante lasciando così Quinto il tutto con un occhio di riguardo per i protagonisti della fiction, Teresa e Pietro. L'amore tra la commessa e il suo capo sarà nuovamente messo a dura prova dall'arrivo di Rose motivo per cui tutti i fan di Vittorio Conti sono pronti a sostenere il loro beniamino! Vittorio però potrebbe non essere l'unico a intromettersi nella relazione tra Teresa e Pietro. Alan Cappelli Goetz Instagram: L'attore pronto per la seconda serie de Il Paradiso delle Signore Alan Cappelli Goetz è pronto a fare il suo ingresso nella fiction rivelazione del 2016! Il ruolo dell'attore non è ancora stato ufficializzato ma grazie a un video pubblicato nelle sue storie Instagram con molta probabilità lo troveremo nel reparto amministrativo o creativo... Dunque l'eccentrica Elsa Tadini abbandonerà Il Paradiso delle Signore?

