Amici 2017 news serale: la conferma di Giorgia, sarà coach? Esami per gli allievi

di Redazione 01/02/2017

Brutto colpo per Maria De Filippi che dopo il misterioso addio di Sabrina Ferilli deve fare i conti con il ‘no’ di Giorgia. Le ultime news sul serale di Amici 2017 confermavano la presenza della cantante al posto di Emma Marrone come giudice, invece è arrivato l’annuncio su Instagram che ha spiazzato tutti. Giorgia sarebbe stata quasi di casa al serale di Amici 2017 visto che tra i professori della scuola c’è Emanuel Lo compagno e padre di sua figlia. Il giallo dei giudici del talent prosegue dunque: perché tutte queste defezioni? Intanto Maria De Filippi si prepara per la sua prima avventura sanremese, ma nella scuola di Amici i ragazzi si preparano per sostenere gli esami di accesso al serale. I professori non hanno avvertito gli allievi, un piccolo assaggio di quello che aspetta a ballerini e cantanti della classe di Amici 16 lo abbiamo avuto nello speciale andato in onda lo scorso sabato. Erik, Valentina e Marta sono stati chiamati ad esibirsi davanti alla commissione. Erik e Marta hanno avuto molto tempo per concentrarsi sullo studio ma sono stati giudicati insufficienti e non adatti ad accedere all’ultima fase del programma. Anche Valentina ha detto addio al serale di Amici 2017, il pubblico ha contestato la scelta, ma la cantante non ha la personalità giusta. Le eliminazioni dalla scuola di Amici di Maria De Filippi non avvengono solo in base al talento, Lorenzo Sorice il ballerino di hip-hop è stato cacciato dopo aver mancato di rispetto ad Emanuel Lo, Riccardo Marcuzzo invece è stato sospeso per tre giorni e al rientro dovrà sostenere un esame. Oggi la classe di Amici 2017 è composta dai cantanti Federica Carta, Shady Cherkaoui, Giada Pilloni, Elisa Vismara, Mike Bird, Thomas Bocchimpani, Riccardo Marcuzzo, Alessio Mininni, Francesco Parrino, Michele Perniola e Lo Strego, e dai ballerini Vittoria Markov, Giulia Pelegatti, Cosimo Barra, Oliviero Bifulco, Simone Frazzetta, Sebastian Melo Taveira e Andreas Müller. Chi di loro riuscirà ad arrivare al serale di Amici 2017? Continuate a seguire le nostre news.

