Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Cristobal si vendica di Francisca, info puntate Aprile 2017

di Redazione 06/03/2017

Eccoci anche oggi con il consueto appuntamento con il Segreto, la soap opera spagnola in onda ogni giorno in Italia il pomeriggio su Canale 5. I colpi di scena non mancano mai nelle vicende dei personaggi chiave della vicenda scritta da Aurora Guerra, ma le trame delle puntate spagnole sono sempre più avanti di quelle attualmente in onda in Italia, anticipandoci intrighi, nuovi arrivi ma anche ritorni di "vendette" inaspettati per alcuni personaggi che purtroppo non hanno mai seminato amore e pace. Ci riferiamo infatti a donna Francisca che, nel corso delle puntate che andranno in onda il prossimo Aprile 2017, sarà al centro dei perversi piani di un nuovo personaggio de Il Segreto. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le Anticipazioni spagnole. Anticipazioni Il Segreto, spoiler puntate Aprile 2017 Gli ultimi spoiler sulle prossime puntate della soap Il Segreto ci arrivano proprio dalle Anticipazioni spagnole le quali annunciano l'arrivo a Puente Viejo del figlio di Salvador Castro: questo infatti giungerà in paese per inscenare una terribile vendetta nei confronti di donna Francisca. Mentre Hernando sarà scarcerato per la felicità immensa di Camila e Beatriz, Mauricio chiederà invece a Cristobal di non punire Fé a costo di assumersene egli stesso le responsabilità. Intanto Hernando scoverà lo stesso Elias costringendolo a lasciare Puente Viejo seppure in odor di futura vendetta. Camila continuerà a ricevere diversi rifiuti dal marito che non vuole, per chissà quale ragione, consumare il matrimonio con la moglie. Stando alle anticipazioni spagnole della soap Il Segreto per le puntate di Aprile 2017, Cristobal annuncerà ben presto l'arrivo di una misteriosa persona che farò preoccupare donna Francisca. Si tratta infatti di Eulalia Castro: questa spiegherà finalmente chi è Cristobal, ovvero il figlio di Salvador venuto in paese per vendicarsi e rendere giustizia al padre. Intanto Camila e Hernando faranno per la prima volta l'amore nonostante le mille incomprensioni passate e lo stesso Elias lascerà il paese lasciando però una lettera alla figlia dove le promette che prima o poi tornerà. A questo punto nelle prossime puntate de Il Segreto giungeremo ad un grande colpo di scena che lascerà di stucco i fan della soap opera: Cristobal, dopo aver svelato le sue intenzioni, schiaffeggerà donna Francisca. Come reagirà quest'ultima?

