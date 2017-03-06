Una mamma per amica 9: rumors Netflix, in arrivo il secondo revival delle Gilmore Girls?

Ci sarà la nuova stagione di Una Mamma per Amica? I rumors di oggi si concentrano sulle trattative in corso tra Netflix e Amy Sherman Palladino e Dan Palladino per il secondo revival. Dopo il successo di Gilmore Girls: A Year in the life la possibilità di proseguire con un nuovo speciale dedicato a Lorelay e Rory si fa sempre più concreta. A svelare le anticipazioni è stato The Hollywood Reporter che ha intervistato Ted Sarandos il responsabile contenuti di Netflix.

Tutti i fan adesso attendono con trepidazione di conoscere gli esiti delle trattative dopo aver accolto calorosamente il ritorno di Una mamma per amica 9 su Netflix lo scorso 25 novembre 2016. Ricordiamo che il finale di Gilmore Girls: A Year in the life era aperto e non si conosce ancora l’identità del padre del bimbo che aspetta Rory. Dopo il matrimonio da sogno tra Lorelai e Luke, Stars Hollow attende con trepidazione l’arrivo della cicogna. Purtroppo sarà davvero difficile riunire il cast di Una Mamma per Amica, Lauren Graham ha da poco firmato un contratto (non esclusivo) per la nuova serie Fox Comedy, Linda From HR. Proprio lei qualche tempo fa aveva dichiarato che non sapeva se Netflix aveva intenzione di produrre una nuova stagione. Oggi invece la situazione è ben chiara a tutti.

Netflix non diffonde i dati di ascolto delle serie tv ma alcune società di monitoraggio dello streaming online hanno parlato di numeri da capogiro con 5 milioni di telespettatori per i 4 episodi del sequel di Una mamma per amica. Dati che potrebbero influenzare la società e incoraggiare per un nuovo capitolo speciale dedicato alle vicende di Lorelai e Rory magari alle prese con una piccola ‘Gilmore’. E voi cosa ne pensate? Ci sarà il revival delle Gilmore Girls?