Il succinato cos'è?

Il succinato è un acido dicarbossilico sintetizzato nel ciclo di Krebs e si attiva per la reazione del succinil-CoA che agisce con l'enzima succinil-CoA sintetasi. La sintesi nel ciclo di Krebs avviene grazie all'enzima succinato deidrogenasi o succinato-coenzima Q riduttasi.

Succinato deidrogenasi

La succinato deidrogenasi è un enzima complesso e si trova sulla membrana mitocondriale interna. L'enzima ha un ruolo molto importante nel ciclo di Krebs perché è l'unico che si lega ad una membrana consentendo il trasferimento degli elettroni alla catena respiratoria. La succcinato deidrogenasi si divide in 3 domini: SdhA è il dominio catalitico che contiene il cofattore FAD, legato ad un residuo di istidina, ed è il sito dove il succinato viene ossidato in fumarato; SdhB è la subunità per il trasferimento di elettroni e contiene cluster che ne favoriscono il passaggio al dominio di membrana; SdhCD è un sito quinone-legante dove avviene la riduzione di una molecola di ubiquinone la cui funzione non è ancora chiara per gli scienziati.

Il succinato contro l'obesità

Un nuovo studio sul succinato ha dimostrato che la molecola può essere utile contro l'obesità. Un gruppo di ricercatori statunitensi ha analizzato questa sostanza prodotta dal nostro organismo e gli effetti sulla salute. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature. Il succinato si attiva con il freddo e quando entra in azione mantiene sotto controllo il consumo di calorie. Gli scienziati si sono concentrati su tutte le sostanze nel tessuto adiposo bruno (da non confondere con quello bianco dove si accumulano le calorie). Il succinato viene rilasciato nel flusso sanguigno quando i muscoli sono in attività e va a finire direttamente nel tessuto adiposo bruno. Gli esperimenti sono stati condotti sui topi, è bastato somministrare acqua con succinato per bloccare l'aumento di peso.

Acido succinico

L'acido succinico è un composto che deriva da materie prime naturali e non viene sintetizzato nel nostro organismo. Il succinato è un suo prodotto. Fa parte della categoria degli acidi carbossilici e si trova in frutti acerbi oppure nella lattuga. Quando viene estratto si presenta come un composto cristallino solubile è usato per i farmaci e per gli alimenti perché considerato un regolatore di acidità.