Iliad arriva in Italia: che cos'è e quali sono i suoi vantaggi

di Redazione 02/06/2018

Iliad arriva in Italia. La notizia, di poche settimane fa, del gruppo francese Vivendi che è stato scalzato dal fondo americano Elliot al comando della Tim è ancora fresca. Eppure, ci sono ancora novità. Nel mercato della telefonia subentra un altro gruppo francese, che potrebbe rivoluzionare i mercati e portare a numerosi vantaggi: Iliad. Il gruppo è già molto attivo in Francia, dove è più che radicato, e si appresta ad acquisire importanza anche in Italia. Come? Chiaramente con numerose offerte, che potrebbero allettare non pochi utenti. Iliad arriva in Italia: che cos'è? Il marchio francese è del tutto nuovo rispetto al mercato italiano, ma non rispetto al suo paese di origine. Iliad, infatti, in Francia ha già grande consenso: il marchio ha ottenuto, in pochi anni, il 14% di mercato (essendo terzo solo dopo Orange e Sfr). Più di venti milioni sono gli abbonati e il fatturato ammonta a quota 5 miliardi - con il 44% mobile e 56% nella telefonia fissa -. Sembra essere tutto fin troppo idilliaco, ed ecco l'unico tassello negativo: Iliad non è una vera e propria rete, ma un operatore virtuale. Di conseguenza, la copertura della rete non è del tutto ottimale, ma il marchio sta cercando già di arginare il problema attraverso la partecipazione all'asta per le frequenze della 5G. Iliad arriva in Italia: quali sono i vantaggi? L'arrivo di Iliad in Italia non va considerato soltanto in quanto relativo alle offerte che il marchio francese potrebbe presentare, pur abbastanza economiche, ma anche alla competizione che il suo ingresso nella telefonia potrebbe generare. In Francia, basti ricordarlo, ha acquisito molto successo proprio grazie alle sue offerte vantaggiose, che hanno fatto sì che il marchio sia molto amato dai francesi. Ma non solo: in pochi anni, proprio grazie all'ingresso di Iliad nel mercato, le tariffe francesi si sono abbassate vertiginosamente, portando la Francia ad essere uno dei paesi europei in cui si paga meno in termini di tariffe e contratti. La liberalizzazione del mercato italiano ha portato a sempre meno benefici, fino ad un vero e proprio mercato monopolizzato da alcune imprese che, benchè propongano cifre esorbitanti per poter usufruire di minuti, messaggi o Giga, sono le uniche ad essere retribuite. Iliad propone, è questo l'annuncio, un'offerta niente male: 5,99 euro al mese in cambio di minuti illimitati e 30 Giga, per il primo milione di abbonati. Che la competizione possa migliorare la vita degli utenti?

