Home Attualità In Italia le donne sono più longeve ma si ammalano di più

In Italia le donne sono più longeve ma si ammalano di più

di Redazione 18/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L’Italia è al primo posto tra i paesi europei per la quantità di anziani di sesso femminile. Le donne infatti vivono più a lungo degli uomini, anche se si ammalano più facilmente In questa situazione, a giocare un ruolo cruciale sono le disparità socio-economiche, come salari più bassi e minor occupazione, dalle evidenti ricadute sul benessere psico-fisico del sesso debole. La donna vive più degli uomini In Italia, le donne ultra 65enni sono 7,5 milioni, 2 milioni in più degli uomini; 2 pver 80 su 3 sono donne. Le italiane hanno infatti un’aspettativa di vita di 85,1 anni, mentre gli uomini l' 80,6. Tuttavia il paradosso è che molte malattie croniche si presentano maggiormente nelle persone di sesso femminile ed infatti ad avere 2 o più malattie sono il 72% delle ultra settantacinquenni e il 58% invece degli uomini. Una donna su 3 ha gravi limitazioni funzionali nelle attività della vita quotidiana e ci sono anche gravi disabilità nel 37,8% dei casi contro il 22,7% degli uomini. Malattie come artrosi e artrite si presentano maggiormente nelle persone di sesso femminile con più di 65 anni nel 59,4% dei casi, mentre sintomi come cefalea ed emicrania ricorrente nel 14,6% e l'osteoporosi al 39,5% nelle anziane. Infine ansia e depressione colpiscono il 16,7% delle donne e Alzheimer e demenze senili nel 5% alla donne contro il 3% degli uomini. Il mondo delle donne in un invecchiamento sano e positivo Il gentil sesso è pieno di risorse e vivono con soddisfazioni nonostante le difficoltà. Secondo una indagine condotta da Onda su un campione di 314 con più di 70 anni è emerso che il 44% delle settantenni è molto soddisfatto della propria vita, pur preferendo magari la passata gioventù. Ci sono poi le donne che affermano di sentirsi sole e malinconiche e che non hanno modo di dedicare tempo a se stesse. Tuttavia, nonostante le piccole debolezze le donne non si arrendono mai e vivono di più nonostante la vita avversa.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp