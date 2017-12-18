Home Scienza e Tecnologia Nuovo attacco a Facebook, i social network creano danni alla salute?

Nuovo attacco a Facebook, i social network creano danni alla salute?

di Redazione 18/12/2017

Nuovo attacco a Facebook in arrivo? Fin dai suoi esordi il social in un certo qual modo è sempre stato preso di mira dai psicologi che l'hanno colpevolizzato di non permettere alle persone di legare, ma bensì di isolarsi ancora di più. Questa volta però è lo stesso Facebook a spiegare per quale motivo i social network creerebbero dei danni alla salute I social network fanno male alla salute? Nell'arco degli anni sono state pubblicate diverse ricerche scientifiche che spiegherebbero come i social network in realtà fanno male alla salute. Secondo molti psicologi le piattaforme online non sfrutterebbero il loro aspetto sociale, spingendo così l'utente a rinchiudersi in una vita virtuale che spesso è anni luce lontana dalla realtà. Un esempio molto pratico di quanto detto è rappresentato da coloro che attraverso i social network riescono a dar vita a una persona che non esiste, un vero e proprio sdoppiamento di identità. Oltre a questo aspetto non va trascurata anche la sfera dei più piccoli, sempre più affascinati dai social network come Facebook ad esempio, i quali finiscono per farne un uso sbagliato e soprattutto non controllato dai genitori. Basti ricordare i casi di suicidi di minori annunciati su Facebook, o ragazzini vittime di cyberblullismo. Facebook dichiara: il cattivo uso dei social crea seri danni In queste ultime ore però dal quartier generale di Facebook hanno deciso di rendere noto il risultato di loro alcuni studi sociali. Da questo esame attento è emerso che non è il social network in se a danneggiare le persone e quindi l'utente che lo usa, ma bensì il suo cattivo uso. In questo particolare caso ci si riferisce all'uso passivo e non partecipativo. In un certo qual modo la semplice lettura dei pensieri degli altri o delle varie notizie postate sulle fanpage permetterebbe di innescare un isolamento dell'utente che spesso diventa timoroso nel condividere il suo pensiero. Una cosa certa comunque sia c'è, il mondo dei social network come Facebook e la psicologia non smetteranno mai di stupirci grazie alle loro teorie.

