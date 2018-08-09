Incendio A14, la denuncia del Vigile del Fuoco

Dopo l'esplosione a Bologna esplodono le polemiche, testimonianze che fanno riflettere come quella di Simone Rotolo, Vigile del Fuoco accorso sul luogo dell'incidente. Ex pugile 41enne è stato uno dei primi ad arrivare a Borgo Panigale.

Vigile del Fuoco racconta cosa è successo

Simone Rotolo, è stato intervistato da Il Resto del Carlino. Le sue dichiarazioni sono molto importanti per farci riflettere. Mentre gli inquirenti sono impegnati nelle indagini per stabilire le cause dell'incidente, si parla di quello che è successo subito dopo la tragedia. Il Vigile del Fuoco ha un passato da sportivo, ha svolto boxe a livello professionistico. Oggi presta servizio a Panoro e lunedì si trovava in servizio per un cambio turno e ha risposto alle chiamate. I centralini erano impazziti, la gente diceva che il ponte della tangenziale era crollato. Arrivato sul luogo con la squadra, si sono occupati dell'incendio che si era sviluppato nella concessionaria di auto. Le macchine esplodevano, prendevano fuoco. Polizia e Carabinieri sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e allontanare i curiosi.

L'appello del Vigile del Fuoco

Il Vigile del Fuoco ha lanciato un appello dalle pagine de Il Resto del Carlino, purtroppo le indicazioni della gente che chiamava al centralino erano poco chiare, arrivavano da lontano e non da chi era sul posto perché impegnato a scattare immagini e fare foto. In questi casi il cellulare deve essere usato per avvertire del pericolo.

Dieci milioni di danni

Intanto da una prima stima dei danni è emerso che ammontano a dieci milioni di euro. Nell'esplosione causata dall'autocisterna di gpl che ha tamponato il tir di solventi, sono state danneggiate aziende, attività commerciali, edifici pubblici e abitazioni private. A questi devono aggiungersi 1 milione di euro quantificati da Autostrade. Quando saranno accertate le responsabilità da parte della magistratura, nella speranza che non passino mesi o anni, verranno distribuiti moduli per il censimento dei danni e la richiesta di indennizzo.