Quali vaccini fare in gravidanza

Il tema dei vaccini è sempre attuale. Negli scorsi giorni la notizia della morte di due bambine per la pertosse ha scosso tutti, erano troppo piccole per il vaccino e le mamme non erano vaccinate. Il Ministero della Salute ha ribadito l'importanza dei vaccini per le giovani donne in età fertile, in previsione di una gravidanza.

Vaccinazioni prima della gravidanza

Tutte le donne in età fertile dovrebbero sottoporsi al vaccino MPR (morbillo-parotite-rosolia) e varicella. Contrarre una di queste malattie durante la gravidanza espone il nascituro ad un rischio molto elevato, soprattutto nelle prime settimane. Molte campagne del Ministero della Salute invitano le giovani donne a sottoporsi al vaccino contro il papilloma virus (HPV), malattia a trasmissione sessuale che può avere delle ripercussioni sulla fertilità.

Vaccinazioni in gravidanza

La gravidanza è un momento delicato, la madre e il bambino vivono in simbiosi e si possono trasmettere virus e malattie. In gravidanza è raccomandato il vaccino dTpa (difterite-tetano-pertosse), anche se la futura mamma è già stata vaccinata, è in regola con i richiami oppure ha contratto la pertosse. Il periodo suggerito per sottoporsi a questo vaccino è il terzo trimestre, intorno alla 28esima settimana. Inoltre se la gestazione si verifica durante la stagione dell'influenza è raccomandato il vaccino anti-influenzale.

Vaccini da non fare in gravidanza

Future mamme attente, ci sono vaccini che non si possono fare in gravidanza come MPR e varicella. I dati indicano che non sono stati registrati aborti o malformazioni in donne che non sapevano di essere incinta e si sono sottoposte ai vaccini. L'esposizione accidentale e l'inizio della gravidanza nelle quattro settimane successive non sono delle indicazioni valide per procedere con l'interruzione volontaria. Sconsigliato il vaccino HPV perché non ci sono ancora studi sulle conseguenze della somministrazione alle donne incinta.