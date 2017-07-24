Incidente Autostrada A14, camion di frutta va a fuoco: info viabilità e traffico
di Redazione
24/07/2017
Ha perso il controllo del camion, il mezzo ha sbandato ed è finito contro il guardrail, prendendo rapidamente fuoco. Ecco come si è svolto l’incidente che si è verificato poco prima delle 5 del mattino sull’autostrada A14, al km 250 della corsia sud e precisamente all’altezza di Porto Potenza, tra Loreto e Civitanova. Il camionista, bulgaro ma residente a Fermo, ha riportato ustioni di secondo grado al torace e al piede e si trova ricoverato all’ospedale di Civitanova, trasportato da un’ambulanza della Croce Azzurra di Porto Recanati. Di seguito, tutte le informazioni sul traffico e sulla viabilità sullo specifico tratto autostradale.
Nonostante lo shock, l’uomo avrebbe riferito agli agenti della Polizia Autostradale che la motrice del camion di frutta si è incendiata non appena toccato il guardrail, probabilmente per la rottura del serbatoio del carburante e le scintille causate dall’attrito tra lamiere. La causa più probabile dell'incidente, al vaglio degli inquirenti, è il colpo di sonno al volante del conducente, il quale ha tentato di scendere, ma le fiamme lo hanno avvolto. Per fortuna è riuscito ad uscire dalla parte opposta della motrice, riportando però varie ustioni.
L’autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio, oltre che di rimozione della carcassa del camion di frutta. Ci sono modifiche alla viabilità, con traffico intenso e lunghe code in direzione Sud. Anche in direzione Nord, sul tratto autostradale Forlì e Faenza, ci sono stati rallentamenti e disagi sempre per un camion andato a fuoco. I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio ed è in atto il ripristino della pavimentazione. Alle 8 di stamattina, le auto circolavano su una sola corsia in scambio di carreggiata, registrando 10 km di coda verso Bologna. E’ consigliabile quindi uscire a Cesena Nord per chi viaggia da Ancona verso Bologna, percorrendo poi la Via Emilia verso Faenza, per rientrare in autostrada direzione Bologna.
