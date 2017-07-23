Home Scienza e Tecnologia WhatsApp, ora è possibile convertire messaggi audio in testo con un'app

di Redazione 23/07/2017

Finalmente è arrivata l'app che è in grado di convertire lunghi messaggi vocali in comodi messaggi testuali da leggere comodamente A quanti di voi è successo di accendere il telefono e ritrovarsi un sacco di messaggi che non sono altro che note audio? Oppure chi si è mai trovato una nota audio di dimensioni smisurate, e dover essere costretti a fermarsi del tutto per ascoltare un messaggio che magari è lungo anche 4 o 5 minuti o addirittura più? Finalmente ora è arrivata la nuova app che è in grado di convertire le note audio dei vostri amici in comodi messaggi testuali da leggere rapidamente. L'idea è di un ventiduenne studente L'applicazione si chiama Audio to Text for Whatsapp, è stata creata da uno studente di ingegneria informatica di appena 22 anni che si chiama Gianluca Grossi e è disponibile sia su iTunes che su Play Store. Si tratta di un'applicazione estremamente utile che si sovrappone a WhatsApp, ovvero avendo istallato il famoso programma di messaggistica istantanea, si può utilizzare una funzione nuova derivata dall'istallazione dell'app per la conversione delle note audio in note verbali. Un semplice utilizzo Audio to Text for Whatsapp è estremamente facile da usare. Una volta istallata l'applicazione sul proprio dispositivo, si apre WhatsApp e si clicca sullo strumento di condivisione a lato di ogni messaggio. Se istallata l'app, si vedrà una spunta per poter convertire la nota in un messaggio scritto. La conversione dura pochi secondi, ma ci può volere di più se la nota audio è molto lunga.

