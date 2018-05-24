Incidente Ferroviario Caluso: errore umano causa scontro treno e tir?

Ieri sera a Caluso si è verificato un terribile incidente ferroviario. Il bilancio definitivo è di due vittime e 23 feriti. Lo scontro tra il treno e un tir rimasto bloccato sui binari è avvenuto in località Arè.

Disastro ferroviario a Torino

Per tutta la notte i soccorritori sono stati impegnati nell'area dell'incidente ferroviario. Un tir di trasporto eccezionale bloccato sui binari è stato travolto dal treno regionale per Ivrea. L'autista del mezzo, Darius Zujis, è lituano di 39 anni, sottoposto all'alcoltest è risultato negativo. Gli investigatori sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e le responsabilità. I testimoni, come riporta Repubblica, hanno raccontato che sono passati pochi secondi da quando si è accesa la luce, si è attivata la campana e si sono abbassate le sbarre. L'uomo è uno degli autisti che era alla guida della carovana partita dalla Repubblica Ceca, un altro ha urlato all'autista di fare retromarcia. Il convoglio, composto da due tir e sei vetture, procedeva lentamente, il primo tir non era ancora uscito dai binari quando è arrivato il treno.

Treno deraglia dopo scontro con tir a Caluso

Sul treno regionale per Ivrea c'erano 40 passeggeri, era l'ultimo della sera. La locomotiva e due vagoni sono deragliati e nel terribile scontro è morto Roberto Madau, il macchinista. L'uomo durante il violento impatto è stato sbalzato fuori. La seconda vittima è Stefan Aureliano, che faceva da scorta al tir. Il trasposto eccezionale era giunto al punto più critico di tutto il percorso. Il camionista del mezzo coinvolto invece è rimasto illeso perché la motrice non ha subito danni ed è stato ascoltato a lungo dagli agenti.

Decine le squadre di Vigili del Fuoco impegnate a Caluso, un testimone sul primo vagone del treno regionale ha raccontato che stava ascoltando della musica. Adesso si cercano delle risposte nelle scatole nere, ma a caldo si ipotizza che ci sia stato un tentativo di passaggio forzato. L'area del disastro è stata posta sotto sequestro. Il camionista illeso ha riferito che il passaggio a livello era verde quando sono passati ma perché si è chiuso nonostante la presenza di un tir di diverse tonnellate? Il macchinista ha cercato di frenare, i passeggeri hanno sentito il treno fischiare, qualcuno racconta ancora che era come un terremoto.