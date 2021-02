Incidente Tiger Woods: il messaggio di Obama e Donald Trump

Dopo l’incidente stradale che ha coinvolto Tiger Woods al confine tra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, molti sono i messaggi di auguri e di buona ripresa. Gli ex presidenti degli Stati Uniti, Barack Obama e Donald Trump, hanno scritto un pensiero per il campione tramite i profili social.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia di Los Angeles, ma secondo una prima ricostruzione dipartimento dello sceriffo della contea il Suv sul quale viaggiava il 15 volte campione del mondo di golf prima ha urtato il guardrail e poi si è schiantato lungo la scarpata che costeggia la strada al confine tra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes.

L’incidente, avvenuto intorno alle 7.12 (ore locali) di martedì 24 febbraio 2021, è stato gravissimo. Il vicesceriffo, uno dei primi ad arrivare sul posto, ha dichiarato che Tiger Woods è stato fortunato ad essere ancora vivo: “Indossava la cintura di sicurezza e questo probabilmente gli ha salvato la vita”. Il campione è stato immediatamente ricoverato in ospedale dopo aver subito lesioni alle gambe multiple e operato. E’ cosciente e sta riposando nella sua stanza del Harbour-Ucla Medical Center.

I messaggi di Obama e Donald Trump

I messaggi di Obama e Donald Trump, ma anche di tanti campioni dello sport come Mike Tyson, sono arrivati non appena si è diffusa la notizia dell’incidente. Barack Obama, che ha incontrato Wood varie volte, ha scritto sui suoi profili social: “Invio delle mie preghiere a Tiger Woods e la sua famiglia stasera augurando una veloce guarigione al più grande del golf. Se abbiamo imparato qualcosa nel corso degli anni, è non dare mai per finito Tiger”.

Donald J. Trump, il 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America, scrive: “Guarisci presto, Tiger. Sei un vero campione!”. Mike Tyson: “Combatti come il campione che sei per i tuoi figli e per il mondo. Amore e preghiere”. Il golfista Justin Thomas: “Mal di stomaco in questo momento. Pregando per Tiger Woods e sperando in una straordinaria guarigione. Pensando a tutta la sua famiglia e al suo team, poiché tutti noi stiamo inviando i nostri migliori auguri. Sappiamo che TW è un combattente. Guarisci presto!!!”.