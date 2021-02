Tiger Woods: le parole dopo il grave incidente in macchina (VIDEO)

Gravissimo incidente per Tiger Woods. Il campione di golf è uscito fuori strada con il suo Suv e l’auto si è ribaltata più volte. Woods è stato operato e non è in pericolo di vita.

Le condizioni del campione

Le condizioni del campione sono stazionarie, ma ha fratture esposte sia alla tibia che al perone della gamba destra. E’ stato necessario mettere una placca nella tibia, vite e perni nella caviglia. Sul suo profilo Twitter lo staff di Woods ha rilasciato un messaggio: “Ringraziamo per tutti i vostri messaggi. Come detto, Tiger è stato vittima di un incidente stradale questa mattina in California e ha subito un intervento alla gamba destra e all’anca”.

Il comunicato del capo dell’ospedale, Anish Mahajan, primario dell’Harbour-Ucla Medical Center: “Il signor Woods ha subito diverse fratture agli arti inferiori e abbiamo provveduto a stabilizzare la situazione della tibia in particolare. Stesso discorso per l’anca e altre ossa del piede. Necessari anche interventi per quanto riguarda la muscolatura”. Poi continua: “Al momento è sveglio, cosciente e sta riposando nella sua stanza. Altri aggiornamenti verranno forniti non appena possibile”.

L’incidente di Woods

L’incidente di Woods, come detto, è stato abbastanza grave. Mentre era in viaggio a bordo del suo Suv per raggiungere una redazione di una tv per un appuntamento di lavoro, ha urtato fortemente contro uno spartitraffico e si è andato a ribaltare lungo una scarpata.

I dispositivi di sicurezza dell’auto hanno funzionato e Tiger Woods è vivo grazie all’uso della cintura. Infatti, il campione di golf l’ha indossata e questo probabilmente gli ha salvato la vita. Il vice-sceriffo, come riportato da Sky Sport, ha dichiarato: “L’interno dell’automobile era sostanzialmente intatto, l’abitacolo ha fatto da cuscino di protezione e tutti i dispositivi di sicurezza a partire dagli airbag hanno funzionato, altrimenti sarebbe stato certamente un incidente mortale”.