Inflazione in Italia: nel 2022 spesi 100 euro in più solo per pane e pasta

L’Istat ha formulato i primi dati ufficiali relativi alla forza dell’inflazione in Italia nel 2022. Riuscire a identificare, in maniera corretta, quale sia l’effettivo valore di alcune percentuali non è sicuramente semplice. Per questo motivo, è stato calcolato che, a fronte di un’inflazione media del 10,9%, nel 2022 le famiglie italiane hanno speso almeno €100 in più semplicemente per l’acquisto di pane e pasta durante tutto l’anno. Si tratta di una panoramica sicuramente molto importante da prendere in considerazione, relativamente all’aumento dei costi medi per ogni famiglia in Italia. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

Inflazione in Italia: tutti gli aumenti nel 2022 per le famiglie italiane

I rincari in Italia hanno riguardato diverse materie, soprattutto per quel che concerne l’alimentazione e alcuni prodotti nello specifico, come pane, pasta, farina, riso, cereali e tanto altro ancora. L’unione nazionale dei consumatori ha elaborato alcuni dati Istat per riuscire a offrire una panoramica generale relativamente agli aumenti che ci sono stati per ogni famiglia, soprattutto dal punto di vista alimentare. Nel 2022, in particolar modo, sono stati spesi circa 513 in più rispetto al 2021, con oltre 100 euro spesi soltanto per pane, pasta e altri cereali alla base dell’alimentazione quotidiana di ogni individuo.

Lo scarto definisce, dunque, la traduzione in atto di una inflazione media al 10,9%, che investe qualsiasi famiglia italiana, sulla base della considerazione di 20 marchi principali nell’alimentazione quotidiana degli individui.