Tennis, United Cup: l’Italia batte la Grecia ed è in finale

Grande vittoria per l’Italia nella United Cup in Australia di tennis; in mattinata, la tennista italiana Lucia Bronzetti ha battuto in due set la greca Grammatikopoulou per due sette a zero, con il punteggio finale di 6-2, 6-3. La vittoria in questione è valsa, all’Italia, il punteggio di 3 a 1 complessivo, necessario per la vittoria della formazione azzurra ai danni della Grecia. Nonostante la sconfitta di Berrettini nella notte, l’Italia è riuscita a conquistare l’accesso in finale, dove sfiderà gli Stati Uniti altamente favoriti.

Il match tra Italia e Grecia e le vittorie dei tennisti italiani

Nel corso della prima giornata relativa alla sfida tra Italia e Grecia, la formazione azzurra si era portata avanti per 2-0 ai danni della squadra greca, grazie alle importantissime vittorie nel singolare di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti. Se, per il secondo, c’erano ben pochi dubbi, dato il livello dell’avversario, che non supera neanche il numero 800 ATP, per Martina Trevisan c’era stata una grande sorpresa, dal momento che la tennista italiana, in grado di giungere in semifinale al Roland Garros, aveva battuto la greca Sakkari, attualmente numero 6 del mondo.

Con il punteggio di 2 a 0, l’Italia aveva bisogno di almeno una vittoria nei due singolari del sabato. La sfida proibitiva di Matteo Berrettini è stata persa in tre set, dal momento che il tennista romano è stato rimontato, nonostante una grande prova, da un ottimo Stefano Tsitsipas. Tuttavia, Lucia Bronzetti è stata in grado di conquistare il punto definitivo, battendo la sua avversaria in due set; indipendentemente da quale sarà il risultato del doppio, dunque, l’Italia può essere sicura del suo accesso in finale contro gli Stati Uniti.

La sfida in finale tra Italia e Stati Uniti

La sfida contro gli Stati Uniti appare sicuramente proibitiva per l’Italia che aveva conquistato l’accesso in semifinale essendo la migliore tra le sconfitte. Se, infatti, la vittoria con la Grecia è stata sicuramente molto sorprendente, nonostante non mancassero le aspettative alla vigilia, la sfida con gli Stati Uniti appare sicuramente molto più difficile, in virtù della qualità di tutti i singolaristi e del doppio degli Stati Uniti, che ha battuto la Polonia in semifinale con un punteggio netto: in ogni caso, non si perdono le speranze per quel che concerne una finale sicuramente molto importante per la formazione Azzurra.