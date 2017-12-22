Home Salute Influenza in aumento, i bambini i più colpiti

di Redazione 22/12/2017

Il classico malanno influenzale sta già costringendo migliaia di italiani, in queste ultime settimane, a relegarsi severamente a letto, con i classici e noiosi sintomi da influenza quali febbre, indolenzimenti muscolari e mal di testa. Influenza e cambio di clima E infatti stando ai nuovi dati del sistema di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) pare che siano state davvero numerose le vittime dell'influenza, causata dal brusco cambio climatico, e molte, se non previdentemente vaccinate,aumenteranno nei prossimi mesi in cui la situazione climatica si irrigidirà maggiormente. Gli esperti pensano che il picco dovrebbe salire proprio nel mese di Gennaio, quando l’abbassamento delle temperature avverrà così drasticamente ed irreversibilmente che passerà solamente con i primi albori primaverili. I più colpiti sono i bambini “Brusco aumento del numero di casi alimentato soprattutto dalle classi di età pediatrica“ ha affermato Influnet dell’Istituto superiore di sanità. “La curva epidemica delle sindromi influenzali inizia la sua ascesa dopo aver superato, nella 49° settimana, il valore soglia di 2,57 casi per mille assistiti che determina l’inizio del periodo epidemico. Il livello di incidenza in Italia è pari a 4,47 casi per mille assistiti. La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a circa 12,68 casi per mille assistiti e quella tra 5 e 14 anni pari a 7,19". Il numero di casi stimati nell'ultima settimana è pari a circa 270.000, per un totale di circa 1.036.000 casi. Le Regioni maggiormente colpite sono Val d’Aosta, Piemonte, Toscana, P.A. di Trento, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria e Puglia,.

